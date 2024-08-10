İspanyol perakende devinden ‘gidiyor’ iddialarına yanıt: Türkiye’de mutluyuz kalıcıyız

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Dünyanın en büyük hazır giyim perakende grubu olarak gösterilen İspanya merkezli Inditex, 26 yıl önce girdiği Türkiye pazarında çekilmek bir yana yeni yatırımlara hazırlanıyor. “Türkiye’den gidiyorlar” iddialarının aksine ‘kalıcı’ olduklarının altını çizen Inditex Türkiye yöneticileri, gerek üretim gerekse perakende alanlarında büyüme planı yaptıklarını belirttiler.

DÜNYANIN 13’ÜNCÜ ZENGİNİ

77.3 milyar dolarlık servetiyle (Forbes-2023) dünyanın 13’üncü zengini olan Amancio Ortega’nın kurduğu Inditex’in çatısı altında, Massimo Dutti, Pull&Beer, Oysho, Bershka gibi markalar yer alıyor. Bu moda portföyüyle hazır giyim perakendeliğini domine eden Inditex, aynı zamanda dünya çapında birçok fabrikanın sipariş almak için sıraya girdiği bir grup. Türkiye grubun çok uzun yıllar önce alım ofisi açarak tedarikçi havuzuna dahil olmuş ülkelerin başında geliyor. Ancak son yıllarda üretim maliyetlerinin arttığı Türkiye’den çekileceklerine dair birçok haber yayınlandı.

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Önceki gün Inditex Türkiye yetkilileri, küçük bir gazeteci grubuyla bir araya geldi. Elbette gündemde ‘Türkiye’den gidiyorlar’ iddiaları vardı. Yetkililer sorumuz üzerine, “Sık sık çeşitli mecralarda Türkiye’den çekileceğimiz iddia ediliyor. Bunun neden yapıldığını gerçekten biz de anlamıyoruz” sözleriyle tepki gösterdi ve şu yanıtı verdi: “Oysa Türkiye bizim merkezimiz için en önemli pazarlardan biri. Bizim için fiyat tutturamamak yok. Türkiye İspanya’ya yakın, kaliteli üretici var. Uzun süreli işbirliklerimizin olduğu bir ülke. Bu yüzden Türkiye’de çok mutluyuz. Burada yaptığımız üretimi artırarak, perakendede ise yeni mağazalarla varlığımızı güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz. Bu yıl 14 mağazamızı yenileyip alan büyütürken, 10 yeni mağaza açmayı planlıyoruz. Indıtex olarak tedarikçilerimiz ve çalışanlarımızla Türkiye’nin bir parçası olmaktan mutluyuz.”

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ BÜYÜK TEDARİKÇİ

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Türkiye’nin üretimde Inditex için çok önemli bir ülke olduğunu dile getiren yetkililer, “Türkiye güçlü üretim altyapısıyla bizim en önemli tedarikçilerimiz arasında ilk üçte yer alıyor. Pandemiden bu yana artan bir trendde Türkiye’den alım yapıyoruz. Bu konuda da işbirliğimiz güçlenerek devam edecek” dedi.

Inditex Türkiye yetkilileri, toplantıda tedarik kapasitesi hakkında da bilgi verdi. Buna göre grup tüm markaları için Türkiye’de 186 direkt tedarikçi ile çalışıyor. Bu tedarikçilere bağlı 847 fabrika, bunun yanı sıra dolaylı olarak ilişkili olan da 758 fabrika var. Indıtex’e üretim yapan tesislerde ise 330 bin 926 kişinin çalıştığını belirten yetkililer, “Türkiye’nin istihdamına büyük bir katkı sunuyoruz. Bundan dolayı da mutluyuz. Türkiye Çin ve Fas’tan sonra üçüncü büyük tedarikçimiz konumunda” ifadelerini kullandı. Türkiye’de üretilen ürünlerin İspanya’daki merkeze ihraç edildiğini söyleyen yetkililer, oradan da çeşitli ülkelerindeki mağazalara dağıldığı bilgisini paylaştı.

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HEDEF NET SIFIR EMİSYON

Inditex Türkiye yetkilileri sürdürülebilirlik çalışmalarını da anlattı. “Amacımız, daha düşük seviyede ekolojik ayak izine sahip moda ünleri sunmaya devam etmek, atıkların kaynaklara dönüştürüldüğü döngüsel bir iş modeline doğru ilerlemek ve net sıfır emisyona ulaşmak” diyen yetkililer, Temmuz 2023’te açıklanan yeni sürdürülebilirlik taahhütlerine dikkat çektiler. “Sürdürülebilirlik hedeflerimizde bu sene yer alan taahhütlerimiz doğrultusunda 2023 yılında çok önemli atılımlar gerçekleştirdik. Pamuk ve viskoz söz konusu olduğunda hedefimiz, kullanılan elyafın yüzde 100’ünün tercih edilen kaynaklardan elde edilmesiydi. Özellikle pamukta yüzde 100 eşiğine çok yaklaştık”dediler.

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1998’DE ANKARA’DA İLK MAĞAZA

Beş kıtada, 92 ülkede 7 binden fazla mağazayla faaliyet gösteren Inditex’in, 1998’de Türkiye pazarına Ankara’da Kızılay’da açılan ilk Zara mağazasıyla girmesi o dönemde büyük ses getirmişti. Bugün grubun ülke genelinde 201 mağazası bulunuyor. Halen Türkiye operasyonlarında 6 bin 496 kişiyi istihdam eden Inditex, bu yıl açacağı 10 yeni mağazayla istihdam sayısını daha da artırmayı planlıyor. Indıtex’in Türkiye’deki amiral gemizi 40 mağaza ile Zara markası. Zara’yı 31 mağaza ile Pull&Bear ve Bershka, 30 mağaza ile Stradivarius, 29 mağaza ile Oysho, 25 Mağaza ile Massimo Dutti takip ediyor. Zara Home’un 15, Lefties’in ise 2 mağazası bulunuyor.