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İspanya'nın en büyük bankası hacklendi: 30 milyon müşterinin bilgileri çalındı

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#Santander#İspanya#Banka
İspanyanın en büyük bankası hacklendi: 30 milyon müşterinin bilgileri çalındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 17:29

İspanya'nın en büyük bankası Santander'in, 30 milyon müşterisinin bilgilerinin çalındığı duyuruldu.

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Varlık hacmi açısından İspanya'nın en büyük bankası olan Santander, hacklendi. BBC'nin haberine göre dünya çapında 200.000 kişiyi istihdam eden banka, verilerin çalındığını doğrularken bir özür mesajı yayınladı. Bankadan yapılan açıklamada "Bir soruşturmanın ardından, Santander Şili, İspanya ve Uruguay müşterilerinin yanı sıra grubun tüm mevcut ve bazı eski çalışanlarına ilişkin belirli bilgilere erişildiğini doğruladık" denildi.

Bankayı hacklediğini iddia eden hacker grubu ise ellerinde 30 milyon kişinin banka hesap bilgileri, 6 milyon hesap numarası ile 28 milyon kredi kartı numarası olduğunu iddia etti. Hacker grubu ayrıca bankanın personel bilgilerine de eriştiğini öne sürdü. 

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#Santander#İspanya#Banka

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