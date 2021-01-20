İSO yükselen fiyatlar için harekete geçti

Koronavirüs salgınının da olumsuz etkilediği küresel tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlara dikkati çekmek için İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilecek ‘Sektörel Tedarik Zincirleri Toplantıları’ serisinin ilki demir-çelik sektörü ile başlayacak. Ardından petro-kimya ve tarımsal ürünler sektörleri ile devam edecek toplantılarda, temininden terminine ve fiyatına kadar temel ham maddelerde yaşanan ve sanayici açısından zorlayıcı bir noktaya doğru giden sıkıntılar ele alınarak, küresel gelişmeler ile çözüm odaklı yapılabilecekler tartışılacak.



BAKAN YARDIMCISI

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, hammadde fiyatlarında gerçek arz ve talep esaslarına dayanmayan bir fiyat yükselmesi ve oynaklığına tanıklık ettiklerini aktardı. Bu aşırı fiyat dalgalanmalarının, daha çok uluslararası arenadaki fon ve finans kaynaklarının spekülatif yaklaşımlarından kaynaklandığının altını çizen Bahçıvan, şunları kaydetti: “Bu sürecin, hem sanayimize ve hem de enflasyona olumsuz etki yapması kaçınılmaz.



Türkiye’nin artık belli stratejik yatırımlarda devletin de katkısıyla istikrarlı, nitelikli ve güçlü bir üretim seferberliğine ihtiyacı var. Üç toplantımıza da Ticaret Bakan Yardımcımız Rıza Tuna Turagay’ın bizzat aktif olarak katılacak olması, konunun Bakanlığımız açısından da Hükümetimiz açısından da yakından ve önemle takip edileceğinin göstergesi olup, bize ümit veriyor. Özellikle birçok emtiada geçmiş dönemlerde eşine çok rastlamadığımız, gerçek arz ve talep esaslarına dayanmayan bir fiyat yükselmesi ve oynaklığına tanıklık ediyoruz.”



İHTİYAÇ VAR



Bahçıvan, tarımsal ürünlerden petrokimya ürünlerine, demir-çelik ürünlerinden orman ürünlerine, temel gıda maddelerinden hurdaya kadar birçok alandan bu konuyla ilgili sıkıntılı haberler aldıklarını bildirdi.



Bahçıvan, şu ifadeleri kullandı: “Hiçbir şey yapmamak yerine, bu tür potansiyel gelişmelere karşı, hükümetimiz ile birlikte ve farklı inovatif düşüncelerle geliştirebileceğimiz çözümlere ihtiyacımız var. Yaşadığımız bütün bu gelişmeler Türkiye’nin artık belli stratejik yatırımlarda devletin de katkısıyla istikrarlı, nitelikli ve güçlü bir üretim seferberliğini zorunlu kılıyor.”