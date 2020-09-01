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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 01.09.2020 - 10:11 | Son Güncelleme:

İSO Türkiye İmalat PMI Ağustos'ta 54.3 oldu

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İSO Türkiye İmalat PMI Ağustos'ta 54.3 oldu
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Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi  performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) ağustosta 54,3 düzeyinde gerçekleşti. Covid-19 salgınından  kaynaklı sert daralmanın ardından, Türk imalat sektörü böylece üst  üste üç ay güçlenen bir performans sergiledi. Bu dönemde toplam yeni  siparişlere göre yavaş olmakla birlikte yeni ihracat siparişleri de  artış gösterdi.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI ağustos verilerine göre  de imalat sanayi sektörlerinin çoğu ağustosta toparlanma bölgesinde  kaldı ancak farklı faaliyet alanları arasında eğilimler belirgin  ayrışmalar gösterdi. Takip edilen 10 sektörün sekizi ağustosta üretim  artışı gerçekleştirdi. En güçlü yükseliş, talep koşullarındaki  iyileşmeye bağlı olarak rekor büyüme kaydeden kara ve deniz taşıtları  sektöründe gerçekleşti. Hem gıda ürünleri hem de giyim ve deri  ürünleri sektörlerinde üretim, yeniden büyüme bölgesine geçti.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi  performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Temmuz 2020 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer  olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye  işaret ettiği anket sonuçlarına göre, temmuzda 56,9 olarak ölçülen  manşet PMI ağustosta 54,3 düzeyinde gerçekleşti. Ancak endeksin eşik  değer 50,0’nin belirgin bir şekilde üzerinde olması, faaliyet  koşullarında aylık bazda güçlü iyileşmeye işaret etti. Koronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklı sert daralmanın ardından, Türk imalat  sektörü böylece üst üste üç ay güçlenen bir performans sergiledi.

Geçtiğimiz aylarda Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesine bağlı  olarak müşteri talebinde iyileşme gözlenmişti. Söz konusu eğilim  ağustosta da devam etti ve yeni siparişlerde son iki buçuk yılın en  yüksek oranlı artışlarından biri gerçekleşti. Bu dönemde toplam yeni  siparişlere göre yavaş olmakla birlikte yeni ihracat siparişleri de  artış gösterdi.

Üretim hacminde devam eden genişleme, mevcut büyüme trendini  üçüncü aya taşıdı. Üretim artışı, temmuzda son dokuz yılı aşkın bir  dönemin en yüksek hızında gerçekleştikten sonra bir miktar  yavaşlamakla birlikte güçlü seyrini korudu. Üretim gereksinimlerindeki  yükseliş, istihdamın üst üste üç ay artmasını sağladı ve istihdam  yaratma hızı ağustos ayında da hızlı seyretti. Yeni siparişlerde  süregelen keskin artışa rağmen, operasyonel kapasitedeki genişleme  firmaların mevcut işleri üzerinde çalışmaya devam edebilmesini  sağladı. Böylece temmuzda gözlenen artışın ardından birikmiş işler  genel olarak yatay seyretti. Yeni siparişlerdeki büyüme, firmaları  istihdam ve satın alma faaliyetlerini artırmaya teşvik etti. Öte  yandan girdilerin direkt olarak üretimdeki artışı desteklemek için  kullanılması nedeniyle girdi stoklarındaki artış çok hafif düzeyde  gerçekleşti. Para birimindeki değer kaybı, ay içerisinde girdi  maliyetlerinin keskin bir şekilde ve hızlanarak artmasına yol açtı.

Enflasyon oranı Ekim 2018’den beri en yüksek düzeye çıktı. Buna bağlı  olarak firmalar satış fiyatlarında son 23 ayın en hızlı artışını  gerçekleştirdi.
İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında  değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker,  şunları söyledi: “Türk imalatçıları, önceki ay gözlenen güçlü büyüme  temposunu ağustosta da büyük ölçüde sürdürebildi. Son PMI verileri, Covid-19 kaynaklı kriz döneminde yaşanan üretim daralmasının ardından  sektörün toparlanmaya devam ettiğini ortaya koydu. Ağustosta  firmaların istihdam yaratmayı sürdürmesi, üretim artışının devam  etmesine yardımcı oldu. Diğer taraftan, enflasyonist baskıların  yükseldiğine ilişkin sinyaller dikkat çekti. Hem girdi maliyetleri hem  de ürün fiyatlarında yaklaşık son iki yılın en keskin artışı  gerçekleşti.”

SEKTÖRLERİN ÇOĞU TOPARLANMA BÖLGESİNDE KALDI

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI ağustos ayı verilerine  göre de Türk imalat sektörlerinin çoğu ağustosta toparlanma bölgesinde  kaldı, ancak farklı faaliyet alanları arasında eğilimler belirgin  ayrışmalar gösterdi. Bazı sektörler Covid-19 salgınının süren  etkilerine bağlı olarak zorlanmaya devam etti, ancak aynı zamanda  dengelenmeye yaklaştı.

Anket kapsamında takip edilen 10 sektörün sekizi ağustosta üretim  artışı gerçekleştirdi. En güçlü yükseliş, talep koşullarındaki  iyileşmeye bağlı olarak rekor büyüme kaydeden kara ve deniz taşıtları  sektöründe gerçekleşti. Hem gıda ürünleri hem de giyim ve deri  ürünleri sektörlerinde üretim yeniden büyüme bölgesine geçti. Üçüncü  çeyrek ortasında üretimin azaldığı iki sektör, ağaç ve kağıt ürünleri  ile metalik olmayan mineral ürünler oldu. On sektörün altısında yeni  siparişler artarken en güçlü artış ana metal sektöründe gerçekleşti.

Diğer yandan Covid-19 salgınının uluslararası talep üzerindeki etkisi  belirgin şekilde devam etti ve sektörlerin yarısında yeni ihracat  siparişleri azaldı. Üretimdeki büyümeyi desteklemeye yönelik çabalar  sonucunda istihdam genele yaygın artış kaydetti. Para birimindeki  zayıflık, takip edilen tüm sektörlerde girdi maliyetlerinin keskin  şekilde artmasına yol açarken 10 sektörün dokuzunda girdi fiyatları  enflasyonu yükseldi. Bu artış çoğu sektörde 2018 sonlarından beri en  yüksek oranda gerçekleşti. Nihai ürün fiyatları, bir yıldan daha uzun  bir süredir ilk kez 10 sektörün tamamında arttı.

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