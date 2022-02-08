İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi 52,3 oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Macron alay konusu oldu... İşte zirveye damga vuran o anlarMacron alay konusu oldu... İşte zirveye damga vuran o anlar#Macron
Kar yağışı bu yıl kuraklığa çare olur mu 2 ay kritikKar yağışı bu yıl kuraklığa çare olur mu? '2 ay kritik'#İklim Krizi
G.Saray evlatlarını yemeye devam ediyor'G.Saray evlatlarını yemeye devam ediyor'#Galatasaray
Ünlü isimleri kapıcı çarptıÜnlü isimleri kapıcı çarptı!#Haldun Dormen
İşte Bozdağın masasındaki taslak... Nafakada yeni planİşte Bozdağ'ın masasındaki taslak... Nafakada yeni plan#Bekir Bozdağ
İstanbul, Ankara, İzmir dahil 55 kentte alarm: Kar sürpriziİstanbul, Ankara, İzmir dahil 55 kentte alarm: Kar sürprizi#Meteoroloji
Herkes onu konuşuyor.. Tinder Avcısına büyük şokHerkes onu konuşuyor.. Tinder Avcısı'na büyük şok! #Tinder
Kurban olayım başkanım, aman haKurban olayım başkanım, aman ha#İmamoğlu
Skandal araştırma Dünyada kriz büyüyor... Dev şirketlerden yalan ifadeSkandal araştırma! Dünyada kriz büyüyor... Dev şirketlerden yalan ifade#İklim Krizi
Altın fiyatlarında risk iştahı Yükseliş devam ediyorAltın fiyatlarında risk iştahı! Yükseliş devam ediyor#Altın
Dünya şampiyonu boksöre silahlı saldırı Çok acı çekiyorumDünya şampiyonu boksöre silahlı saldırı! 'Çok acı çekiyorum'#Robert Easter Jr
Ormanın bir köşesinde ne yaptıkları merak konusu olduOrmanın bir köşesinde ne yaptıkları merak konusu oldu!#Shawn Mendes
Hırsız Hakkını helal et abilerin gülü yazılı not bıraktı, iş yeri sahibi şoke olduHırsız 'Hakkını helal et abilerin gülü' yazılı not bıraktı, iş yeri sahibi şoke oldu#Antalya
Canlı yayında her şeyi anlattı: Özer beni kendisine muhtaç ettiCanlı yayında her şeyi anlattı: Özer beni kendisine muhtaç etti!#Mihriban Hurmacı
Erdoğan kaseti için İran’a giden CHP milletvekilleri kimlerErdoğan kaseti için İran’a giden CHP milletvekilleri kimler?#Savcı Sayan
HABERLEREkonomi Haberleri

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi 52,3 oldu

#İhracat#İSO#Ekonomianasayfa
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi 52,3 oldu

Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ocakta eşik değer 50,0’nin üzerinde kalarak imalatçıların ihracat ikliminde üst üste 12. ay iyileşmeye işaret etti. Endeks, ocak ayında 52,3 olarak kaydedildi.

Haberin Devamı

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Ocak 2022 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Ocak ayında eşik değer 50,0’nin üzerinde kalan Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, imalatçıların ihracat ikliminde üst üste 12. ay iyileşmeye işaret etti. Bununla birlikte aralıkta 53,9 olarak ölçülen endeks ocakta 52,3’e gerileyerek Şubat 2021’den beri en düşük seviyede kaydedildi.

Gözden Kaçmasın

Skandal araştırma Dünyada kriz büyüyor... Dev şirketlerden yalan ifadeSkandal araştırma! Dünyada kriz büyüyor... Dev şirketlerden yalan ifadeHaberi görüntüle

ABD’DE EKONOMİK AKTİVİTE BELİRGİN İVME KAYBETTİ

İhracat pazarlarının talep koşullarındaki iyileşme, Covid-19 salgınının Omikron varyantına bağlı aksamalar nedeniyle yılın ilk ayında yavaşlamaya devam etti. İyileşme hızındaki genel düşüşün arkasındaki temel faktörlerden biri, ABD’de ekonomik aktivitenin belirgin bir şekilde ivme kaybetmesi oldu.

Haberin Devamı

Omikron varyantının ortaya çıkması, bu ülkedeki büyümenin son bir buçuk yılın en düşük seviyesine inerek ılımlı gerçekleşmesinde rol oynadı. Almanya’dan sonra ikinci en büyük ihracat pazarı olan ABD’nin Türk imalat sektörü ihracatındaki payı yaklaşık yüzde 7 düzeyinde bulunuyor. Almanya’da ise aralık ayında yaşanan hafif düşüşün ardından üretim ocak ayında iyileşme sinyalleri verdi ve ocak verileri, ekonomik aktivitede güçlü bir artışa işaret etti. Diğer bazı Euro Bölgesi ülkelerinde Omikron varyantı faaliyetleri olumsuz etkiledi.

Fransa ve İtalya’da üretim artışı yavaşlarken, İspanya’da ekonomik aktivite yaklaşık bir yıllık dönemde ilk kez daraldı. Öte yandan Hollanda’da imalat sektörünün talep koşulları 2022 yılına iyileşmeyle başladı. Omikron dalgasının hafiflediği yönünde belirtilerin gözlendiği Birleşik Krallık’ta üretim güçlü artış kaydetti ve büyüme önceki aya göre ivme kazandı.

Gözden Kaçmasın

Altın fiyatlarında risk iştahı Yükseliş devam ediyorAltın fiyatlarında risk iştahı! Yükseliş devam ediyorHaberi görüntüle

EN GÜÇLÜ BÜYÜME ORANLARI ORTA DOĞU’DA

Ocak ayında en güçlü büyüme oranları Orta Doğu’da kaydedildi. Hem Katar hem de Birleşik Arap Emirlikleri’nde ekonomik aktivite hızlı artış gösterdi. Buna karşılık, Mısır’da yavaşlamaya devam eden üretim Haziran 2020’den beri en sert düşüşü kaydetti.

Haberin Devamı

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine bakıldığında, Rusya’da ekonomik aktivitenin ocakta üst üste ikinci ay ılımlı düzeyde arttığı görüldü. Polonya’da yavaşlayan iyileşmeye karşılık Çek Cumhuriyeti’ndeki talep koşulları belirgin şekilde güçlendi. Çek Cumhuriyeti’nin imalat sanayi üretiminde geçen yılın ağustos ayından beri en hızlı artış gerçekleşti. Kazakistan'da uygulanan olağanüstü hal faaliyetleri olumsuz etkiledi ve yılın ilk ayında ekonomik aktivitedeki en sert daralma bu ülkede gerçekleşti.

Gözden Kaçmasın

Haldun Dormen, İlber Ortaylı, Bennu Gerede, Zafer Algöz, Adil Şentekin... Ünlü isimleri kapıcı çarptıHaldun Dormen, İlber Ortaylı, Bennu Gerede, Zafer Algöz, Adil Şentekin... Ünlü isimleri kapıcı çarptı!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İhracat#İSO#Ekonomianasayfa

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi