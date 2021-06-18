İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Risk var derhal harekete geçelim

Dün düzenlenen basın toplantısı duyurusu yapılan platform 5 temel alanda çalışma yürütecek. Buna göre, iklim değişikliğinin sektörel etkileri, küresel sera gazlarının azaltılması, çalışanların gelir güvenliği, güvenli çalışma ortamı ile sürdürülebilir finans, platformun gündemindeki 5 temel tematik alan olacak.

HAYATIMIZA GİRDİ

Dünyanın geleceği üzerine tam ve tartışmasız bir mutabakat olduğunu gördüklerini işaret eden İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, “Bugün yapılan toplantılara, verilen mesajlara, kullanılan dile, kullanılan mekânlara baktığımızda dünyanın artık pandemiden sonraki temel ajandasının, iklim ve sürdürülebilirlik olduğu açık. Yani görülüyor ki bu iş kesin bir kararlılıkla insanoğlunun hayatına giriyor” diye konuştu. Sürdürülebilirliğin önemine işaret eden Bahçıvan, sürdürülebilirliğin, G7 ülkelerinden G20 ülkelerine, gelişmekte olan ülkelerden az gelişmiş ülkelere kadar artık tüm ülkeleri en üst düzeyde kapsayan bir gündem haline geldiğini söyledi.

TEK BAŞINA ÇÖZEMEZ

“Pandemi nedeniyle yaşamakta olduğumuz küresel kriz bize ekonomi, sosyal hayat ve doğanın birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu bir kez daha gösterdi” diyen Bahçıvan konuşmasının devamında “Ayrıca karşı karşıya olduğumuz zorlukların hiçbir ülke tarafından tek başına çözülemeyeceği ve tüm dünyanın işbirliği içinde çalışması gerektiğini de hatırlattı. Burada esas olan, üretim ve çeşitliliğin devamlılığı sağlanırken çevrenin ve doğal yaşamın da korunmasıdır” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE DE ONAYLAMALI’

İSO Başkanın Bahçıvan, Türkiye için, “G20 ülkeleri içinde Paris Anlaşmasını imzalayan, ama parlamentosunda onaylamayan tek ülke” değerlendirmesinde bulundu. Bahçıvan’ın verdiği bilgiye göre, Eritre, İran, Irak, Libya, Güney Sudan ve Yemen de Türkiye gibi anlaşmayı onaylamayan birkaç ülkeden biri. “Bugün gelinen noktada Türkiye’nin bu anlaşmayı onaylamamış olmasının bu saatten sonra artık savunulacak bir tarafının olmadığını çok net görüyoruz” diyen Bahçıvan, şunları kaydetti: “İnanıyoruz ki içinde bulunduğumuz an itibarıyla bu konuda oluşacak her türlü gecikme ülkemiz için ileride çok daha zor kapanacak, itibar dahil bedeli çok daha yüksek olacak riskler içermeye başlamıştır. Bunun için de biz Türk sanayicileri olarak, ‘Paris İklim Anlaşması’nı parlamentosunda onaylamış bir kulübün üyesi olmak istiyoruz.”

‘MÜSİLAJ ACI BİR SORUN’

Marmara Denizi’nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununa ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bahçıvan “Yaşanan müsilaj sorunu, kelimelerle ifade edilemeyecek kadar acı bir sorun. Bu sorunun temel kaynağının, nereden oluştuğunun öncelikle bilimsel olarak ortaya çıkarmak lazım. Bunu hararetle bekliyoruz. Eğer sanayinin bu konuda payının olduğu objektif olarak yapılacak, bilimsel değerlendirmelerde ortaya çıkıyorsa, mutlaka ki bununla ilgili gerek hukuki, gerekse çözümsel tedbirler ve yaptırımlar uygulanacak ama net bir tablo ve netice ortaya çıkmadan, ithamlarla bazı kesimleri cezalandırmanın doğru olduğunu düşünmüyorum” dedi.

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