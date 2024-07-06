İSO 500’e yerli savunma imzası

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CANiK’in de içinde bulunduğu Samsun Yurt Savunma (SYS), 320 basamak birden ilerleyerek İSO 500’e adını yazdı. 2023 yılı verilerine göre üretimden satış performansı sıralamasında en fazla basamak atlayan 4 şirketten biri olan SYS, özel sektörden silah üreticisi olarak ilk 500’e giren tek şirket olarak da dikkati çekti. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, “Bu başarı, SYS’nın tüm grup şirketleriyle son yıllarda ihracat, katma değerli üretim ve stratejik yatırım kararlarıyla elde ettiği kazanımlarla geldi. Güncel global ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen geniş ürün yelpazesiyle ihracat performansını sürekli artıran Samsun Yurt Savunma, yüksek kaliteli savunma ürünleri ve uluslararası pazarda elde ettiği güvenle yeni pazarların kapısını açıyor. Samsun Yurt Savunma, 2023 yılında 300 dolar olan kilogram başına ihracat değerini daha da yukarıya çekecek çalışmalara imza atıyor” denildi.