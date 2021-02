İsmail Gülle: Fiyat istikrarı için çalışıyoruz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Gerçekleştirdiğimiz her birim yatırımın, her birim üretimin arz-talep dengesi adına, her birim ihracat döviz gelirinin ise cari denge adına fiyat istikrarına ve finansal istikrara büyük katkı sağladığının bilincindeyiz” ifadesini kullandı. TİM’den yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı için belirlenen 184 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak ve ‘Made in Türkiye’ markasını dünyanın dört bir köşesinde güçlendirmek amacıyla çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı Gülle, bir ülkenin makro ekonomik dengeleri açısından vazgeçilmez iki kavramın ‘fiyat istikrarı’ ve ‘finansal istikrar’ olduğunu vurguladı.

Gülle, “Fiyat istikrarı ve finansal istikrarı birlikte sağlayacak olan adımlar, üretim ve ihracatın artırılması, ekonominin ithalata bağımlılığının azaltılması ve toplam tasarrufların artırılmasıdır. Bu 3 temel alanda ortaya konacak mücadele ve başarı, aynı zamanda hem enflasyonla mücadele hem de cari işlemler açığıyla mücadele ve başarı anlamına gelecektir. Bu nedenle TİM ve 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olarak, fiyat istikrarı ve finansal istikrar için olmazsa olmaz konumunda olan daha fazla üretim, daha fazla ihracat ve daha fazla yatırım için canla başla çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.