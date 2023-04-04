Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak? İsmail Demir önemli soruları yanıtladı...

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Türkiye'nin savunma sanayi alanında yaptığı çalışmalar ve hayata geçirdiği projeler dünya tarafından gıpta ile izleniyor. İHA, SİHA, Altay Tankı, Milli Muharip Uçak, TCG Anadolu, hipersonik füzeler ve birçok alanda yapılan savunma sanayi projeleri göz doldurmaya devam ediyor.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, TRT Haber ekranlarında savunma sanayine ilişkin soruları yanıtladı. Demir, Milli Muharip Uçak'ın testlerini geçtikten sonra envantere kaydının yapılacağını, Hürjet'in çok kısa sürede uçuşunu gerçekleştireceğini belirtti.

TCG Anadolu'nun deniz kuvvetleri tarafından test edildikten sonra envantere gireceğini belirten Demir, TCG Anadolu'ya iniş ve kalkış yapacak uçakların da bulunacağını belirtti.

Demir'in açıklamaları şöyle:

MMU 5. nesil bir savaş uçağı. Bu projeyi yapan sadece dünyada 4 ülke var. Biz de 5'inci oluyoruz. Uçağımız ete kemiğe bürünüyor, bütün sistemleri içine takılı durumda. Testlerin yapılacağı hale gelmiş. Bir dizi sistem olsun içinde havalandırma, hidrolik sistemler var. Bilgisayardaki çizimlerle ortaya çıkan figürlerin fiziken imal edilip birleştirilmesinden bahsediyoruz. Çok çok önemli bir aşama. Bu çok önemli kilometre taşı olarak kayda geçecek adımdır.

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"MMU YÜZDE 100 EMNİYETLİ OLDUĞUNDA UÇACAK"

Bu tür bir uçağı yapan ülkelere baktığımızda takvimin kısa olmadığı görülebilir. Sistemler içine kondu, entegrasyon sistemleri olacak. Çeşitli modlarda çalıştırılacak. Pistte koşacak, parametreler okunacak. Bu çalışmalar sırasında elde edilen verilerin tasarımdaki verilerle ne kadar uyuştuğu gözlemlenecek. Artık emniyetle uçabilir raporu verince uçuşa geçecek. Tarih vermekten şöyle imtina ediyoruz. Ayrı bir göz ve grup bunu denetleyip, uçuşa elverişlilik raporu verecekler. Yüzde 100 emniyetli olduğumuz konulardan bahsediyoruz. Tüm sistemlerde yedekleme, aşırı tedbirler alınır. Onun için en hedefimiz en kısa zamanda uçması. Bir seneyi rahat bulacak bir süreçten bahsediyoruz. Uçuş meselesi çok çok kritik.

"MMU 5. NESİLİN ÖTESİNE GEÇECEK"

MMU dediğimizde amacımız 5'inci nesil uçak yapmak. Modern elektronik sistemlerle donatılmış, dijital kokpiti olan, elektronik unsurlarla radar, savunma sistemleriyle dünyada 5. nesil dediğimiz uçakların sahip olduğu bir uçak yapıyoruz. Aşama aşama daha iyi sistemleri içine koyuyor olacağız. Dünyadaki diğer 5. nesil uçaklarla yarışacak diyebiliriz. İlk prototip 4.5 nesil diye başlıyoruz. Verileri aldıktan sonra 5. nesil ve ötesine geçmesini sağlayacağız. Uçan bilgisayar olacak. Son derece modern elektronik sistemlerle donatılmış, kokpiti son derece ergonomik ve büyük bir gösterge ile tam dijital kokpiti olan genelde de elektronik unsurlarla üzerindeki savunma sistemleri, radarları ve radara görünmezlik gibi unsurları ile dünyada beşinci nesil dediğimiz uçakların sahip olduğu her türlü teknolojiye sahip olacak bir uçak planlıyoruz. Bunları bırakın F-16'yı, F-35'e yaklaşan hatta bazı konularda ondan da iyi olabilecek hususları olacak.

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"MMU'NUN İSMİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK"

Başka prototipler olacak. MMU projenin adı, bir isim konacak. İsim koymada belli süreçler var. Personelden katkıda bulunanların isimlerini topluyoruz. Cumhurbaşkanımız törenle adını ilan edecek.

"HÜRJET TÖRENLE UÇACAK"

Hürjet'te tören yapacağız. Törenin tarihini açıkladığımızda tarih geçerli, yakında olacak. Hürjet belli olgunluğa geldi. Hürjet belli aşamaları geçti. Hürjet'in emniyetli uçuş yapabilir imzası atıldığı gün uçabilir. Bu ay, gelecek ay, 1 ay içinde uçacak.

"KIZILELMA TEST UÇUŞLARINA DEVAM EDİYOR"

Kızılelma uçuşunu yaptık, çeşitli uçuşlarına devam ediyor. Envantere verilme aşamasına gelince çeşitli parametreleri denenmiş test edilmiş olarak verilecek. Envantere verildikten sonra da kullanıcıların geri bildirimleriyle gelişmesine devam edecek.

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"ANKA 3'ÜN UÇUŞU YAKIN"

ANKA 3 bizim sürpriz projemiz. Jet motorlu Uçak olacak. Göreceksiniz ki orada yepyeni bir kanat formuyla çıkıyor. Radara görünmezliği öne çıkıyor olacak. Hürjet gibi kısa sürede uçacak. Uçuşu yakın.

"TCG ANADOLU TEST SONRASI KESİN KULLANIMA BAŞLAYACAK"

TCG Anadolu'nun belli eğitimleri devam ediyor. Deniz kuvvetlerinde eğitimler tamamlanmak üzere ve kesin kullanım başlamış olacak. O da çok yakında. TB 3 bu yıl içinde o da gün değil ama ay sayıyor olacak. Özellikleri TB2'den farklılıkları oluşturuldu. Gemi üzerine iniş kalkış yapacağı unsurları var. Kanat kırılmaları gibi iç takımda değişiklikler gibi durumlar var. TB3 bu yıl içinde inşallah bu yıl testlerini bitirip envantere girecek hale gelecek.

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"DEPREM BÖLGESİNDE İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ"

Afetlerde kullanılacak çeşitli teknolojilere de kafa yormak durumdayız. Bazı ürünleri sahaya gönderdik, büyük işler başardılar. Genel olarak da savunma sanayi şirketlerindeki büyük oyuncular ilk günden itibaren deprem bölgesinde bulunup çeşitli yardım faaliyetlerinde boy gösterip maddi destek sağlamaya başladılar. Bölgede istihdamın da önemli olduğunu gördü. Bölgedeki göçü önlemek ya da ters göç almak için önemli. Savunma sanayi şirketlerinin ana oyuncuları yardım anlamında yaptıkları faaliyetleri öteye taşısınlar, konut projesine destek dışında iş yeri de açsınlar. Bölgedeki afetzede vatandaşlara hizmet verecek şekilde şehirlerde yatırım yapacak ve sponsor olacaklar. Hangi şirketin ne faaliyet yapacağı çalışmaları devam ediyor. Yüksek teknoloji ürünleri olmasına dikkat ediyoruz. Bölgede şirketlerde çalışacak insan bulamazsak bile üniversitelerde eğitimlerini yapıp bölge insanlarını istihdam edeceğiz.

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"SİPER'DE PATRIOT'A YAKINIZ"

Siperin testlerine devam ediyoruz. Siper tek bir ürün değil. Siper'i kademelendirdik. Block 0 -1 diye gidiyoruz. Hava tehditlerini önleyecek kabiliyetlerle donatılıyor. Asıl olgunlaşmış Siper'in çok uzun menzilli olma hedefimiz var. Block 1'lerin envantere girmesine çok yakınız. Bizi izlemeye devam edin. İçeride verdiğimiz çok iddialı hedef ve tarihlerimiz var. Patriot'a yakınız.

"ALTAY TANKI YERLİ GÜÇ PAKETİYLE DE HİZMETE ALINACAK"

Kore güç paketini kullanırken onun üzerindeki bazı aksamları yerleştirme projemiz var. Biz testleri yaptık. Güç paketinin testlerini yaptık. Kullanıcının testleri yapmasını bekliyoruz. Altay tankına bir dizi daha teknoloji ekledik. Onlar da test sürecinden geçsin. 2 tankı TSK'ya vereceğiz, onlarla da test sağlayacağız. Testi her rejimde yapmanız lazım. Saatlerce test etmeniz lazım. İlk 100 tankımız için Kore güç paketi kullanırken diğer tankları yerli güç paketiyle hizmete vermiş olacağız.

"HİPERSONİK FÜZELERİMİZ DEVREDE"

Bir dizi yeni projemiz var. Geliştirmelerin envantere girmesi ve seri üretimleri var. Hava-Hava füzelerimiz yakında envantere girecek. Hipersonik füzelerimiz devrede. Karadan karaya roketlerimiz devrede. Çeşitli seyir füzelerimiz devrede. Muhtelif motor projelerimiz devam ediyor. Kara araçları ve zırhlı araçlara yerli motorlar veriyor olacağız. Durmak yok yola devam. Elektronik harbi unutmamak lazım. Konumlama, haberleşme olsun, İHA'lara yeni kabiliyet ve kullanım alanları kazandırmak için çalışıyoruz.