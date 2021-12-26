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İsmail Demir'den heyecanlandıran paylaşım! Hedef imha edildi...

#Hisar O+#Hava Savunma Sistemi#İsmail Demir

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+ Sistemi'nin envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha ettiğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+'nın envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha ederek, göreve hazır olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma sanayiimiz bir başarıya daha imza attı! Milli hava savunma füze sistemimiz HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti. HİSAR O+ artık bütün unsurlarıyla tam kapasite görevinin başında. Şanlı ordumuza hayırlı olsun" dedi.

HİSAR O+ HAVA SAVUNMA FÜZE SİSTEMİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Projesi olarak, Aselsan-Roketsan iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirildi. Harp başlığı ise TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirip, sunuldu. 360 derece etkinliğe sahip sistem, en az 9 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yapabiliyor. HİSAR O+ Sistemi'nin önleme menzili 25 kilometreyi buluyor. Her türlü hava koşulunda çalışma yeteneğine sahip HİSAR, savaş uçakları, helikopter, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve silahlı/silahsız insansız hava araçlarına (İHA/SİHA) karşı etkili oluyor. Stratejik ve kritik tesislere sahip Türkiye'de mevcut ihtiyaç ve tehditlere uygun olarak tasarlanan HİSAR, ülke hava savunmasında ciddi bir güç çarpanı olacak. Sistem; Atış Kontrol Merkezi, Füze Fırlatma Sistemi, Orta İrtifa Hava Savunma Radarı, Elektro Optik Sistem ve Kızıl Ötesi Arayıcı Başlıklı Füze unsurlarından oluşuyor. Öte yandan HİSAR hava savunma füze sistemlerinde ilk olarak HİSAR A+ teslim edilmişti. Test atışları süren uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER'in ise 2023’te kullanıma hazır hale gelmesi hedefleniyor.

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#Hisar O+#Hava Savunma Sistemi#İsmail Demir

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