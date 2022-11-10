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İsmail Demir: F-16’larımız modernize olmuş şekilde hizmete devam edecek

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#F16#İsmail Demir#Savunma Sanayi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 13:28

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN’da, F-16 savaş uçaklarının modernizasyonunu içeren ’Özgür’ projesine ilişkin inceleme yaparak, "F-16larımızın çeşitli modelleri var. İlk modellerinden başlamak üzere bu uygulama şu anda hayata geçiriliyor olacak. Adım adım F-16larımız çok daha ileri kabiliyetlere sahip, modernize olmuş şekilde Hava Kuvvetleri’mizin hizmetine devam edecekler" dedi.

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN’ın Gölbaşı yerleşkesinde, F-16 savaş uçaklarının modernizasyonunu içeren ’Özgür’ projesi ile ilgili incelemelerde bulunup, açıklama yaptı. Demir, projenin, ASELSAN ve Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii AŞnin (TUSAŞ) öncülüğünde yürütüldüğünü söyleyerek "Uzun zamandır konuşageldiğimiz ’Özgür’ projemizle ilgili çalışmaların meyvelerini görmek ve bundan sonraki çalışmaların takvimi ile ilgili arkadaşlarımızla yol haritamızı paylaşmak adına görüşmeler yapıyoruz. Tabi TUSAŞ ve ASELSAN öncülüğünde savunma sanayii sektörümüzün oyuncularının bütün kabiliyetleri ile iştirak ettiği bir projeden bahsediyoruz. ’Gözümüz yükseklerde’ diyoruz. İstiklal ve istikbal mücadelesinden bahsediyoruz. Malumuz, bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürkün vefat yıl dönümü. Onun da işaret ettiği gibi ’İstikbal göklerdedir’ lafını biz ’İstikbal ve istiklal mücadelesinde de göklere hakimiyet önemlidir’ diyoruz diye konuştu.

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’SON DERECE MODERN RADAR’

Proje ile bir dizi ürünün millileştirilmesi ve milli silahların kullanılmasının mümkün olacağını kaydeden Demir, "Bunun anlamı gayet geniş. Son derece modern bir radar. Şu anda dünyada en ileri ölçülerde uygulanan radarlara muadil bir radar geliştirme projesi. Üzerine koyduğumuz, kokpitteki aksamların tamamen dijitalleştirilmesi ve bir dizi ürünün millileştirilerek artık tamamen Türk sistemlerinin üzerine entegre edilebileceği, milli silahlarımızın kullanılabileceği bir uçaktan bahsediyor olacağız" dedi. 

Yapılan çalışmaların Milli Muharip Uçak’a (MMU) da temel oluşturacağını dile getiren Demir, "Tabi bu aşamada yapılan çalışmalar MMU yolculuğumuzun temel taşlarını da teşkil ediyor. Biz MMU çalışmalarına sıfırdan başlamadık. Bütün bu çalışmalar, işte oraya giden yolda atılan adımlardır. Burada kazandığımız her türlü kabiliyetin bir adım daha ötesini MMU’da kullanıyor olacağız. F-16larımızın çeşitli modelleri var. İlk modellerinden başlamak üzere bu uygulama şu anda hayata geçiriliyor olacak. Adım adım F-16larımız çok daha ileri kabiliyetlere sahip, modernize olmuş şekilde Hava Kuvvetleri’mizin hizmetine devam edecekler" diye konuştu.

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’AKINCI’MIZA DA KISA SÜREDE TAKACAĞIZ’

Proje ile geliştirilen radarların ilk olarak ’Akıncı’ silahlı insanız hava aracında kullanılacağını söyleyen Demir, "Bugün gördüğümüz ’Aktif Faz Dizinli Radar’ dediğimiz radarımızın da aslında ilk uygulamasını da insansız sistemlere yani ’Akıncı’mıza çok kısa sürede takacağız. Daha sonra da F-16larımıza, daha sonra diğer modellerinde ve MMUda da bu tür radarı ve ilgili elektronik sistemleri görüyor olacağız. Bu, önemli bir kabiliyet artışı anlamına geliyor. Türkiyenin hava gücünü, hava-yer, hava-hava mücadelelerindeki etkinliğini çok daha artıracak sistemlerle devrede olacağız inşallah" dedi.

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#F16#İsmail Demir#Savunma Sanayi

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