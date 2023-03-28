İsmail Demir açıkladı: En ileri seviyeye gitmeye kararlıyız

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KUZGUN füzesi ilk defa SİDAdan güdümlü mühimmat atışı gerçekleştirdi. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Demir "İnsansız deniz araçlarımıza yeni kabiliyetler kazandırmayı sürdürüyoruz. MARLİN’den katı yakıtlı KUZGUN Seyir Füzesinin atışıyla bir SİDA’dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleşti. Bu alanda da en ileri seviyeye gitmeye kararlıyız!" dedi.