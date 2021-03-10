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HaberlerEkonomi Haberleriİsmail Demir: 2. P-72 deniz karakol uçağımızı teslim ettik
GeriEkonomi İsmail Demir: 2. P-72 deniz karakol uçağımızı teslim ettik
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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 10.03.2021 - 12:25 | Son Güncelleme:

İsmail Demir: 2. P-72 deniz karakol uçağımızı teslim ettik

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İsmail Demir: 2. P-72 deniz karakol uçağımızı teslim ettik

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Meltem-3 Projesi kapsamında 2'nci P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mavi Vatan’da milli çıkarlarımızı korumak için her zaman görev başındayız. Meltem-3 Projesi kapsamında ikinci P-72 Deniz Karakol Uçağımızı da teslim ettik. P-72 Deniz Karakol Uçaklarımız Mavi Vatan savunmasında Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsuru olarak hizmet edecek" ifadesini kullandı.

 

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