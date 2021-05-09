İşletmelere laktoz ve glüten talimatı

Kılavuzla, gıdaların etiketinde, tanıtımında, sunumunda ve reklamında kullanılan ifadelere ilişkin tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve bu ifadelerin kullanımı konusunda gıda işletmecilerine yol gösterilmesi amaçlanıyor.

STANDARTLAR BELİRLENDİ

Gıdalarda, 100 gram ya da 100 mililitre, son üründe en fazla 10 miligram laktoz bulunan ürünler için ‘laktoz içermez’ beyanı bulunabilecek. Glüten içeren tahılların, bileşenin adına atıfta bulunarak bileşen listesinde vurgulanması gerekecek. Buna göre ‘kamut (buğday), kamut (glüten), kamut (glüten), buğday unu (glüten)’ gibi ifadeler kullanılacak. Gıdanın son tüketiciye satıldığı halinde glüten içermeyen ve glüten miktarı en fazla 20 ppm değerinde olan tüm gıdalarda ‘glüten içermez’, ‘glütensiz’ ifadeleri kullanılabilecek. Bunlara ek olarak ‘çölyak hastaları için uygundur’ ifadelerine de yer verilebilecek. Öte yandan gıda etiketlerinde her bir ifade kendi içinde aynı stil ve aynı punto büyüklüğünde olacak. Buna göre, farklı puntoların kullanıldığı ‘EV YAPIMI tadında’, ‘ilave ŞEKER YOK’ gibi ifadeler yer alamayacak.

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