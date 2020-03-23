İşletmelere komisyon desteği verdi

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret firmalarının tahsilat alt yapısı olmasının yanı sıra, KOBİ’lerin, esnafların, serbest meslek sahiplerinin ve mikro işletmelerin cari alacaklarını uzaktan tahsil etmelerine imkan veren Param POS üzerinden banka kartları ve kredi kartlarıyla yapılan tek çekim işlemlerde komisyon oranı yüzde 0.99’a düşürüldü. TURK Elektronik Para Genel Müdürü Serkan Aziz Oral , “Virüs ile mücadelede sağlığımızın korunmasının yanında ekonomik ve sosyal açıdan alınan tedbirlere ve yapılan fedakarlıklara katkı sunmayı görev biliyoruz. Bu anlamda reel ekonominin belkemiği olan KOBİ’lerimizin zor günlerinde yanlarında olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.