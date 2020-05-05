‘İşletmeler kilit rol oynayacak’

Sosyal ve ekonomik anlamda çabalarından dolayı 2006 yılında Nobel Barış Ödülü de alan Yunus, koronavirüsün dünyaya verdiği hasarın büyüklüğünün akıl almaz derecede olduğunu belirterek, “Ancak bu büyük hasara rağmen salgın bize eşsiz bir fırsat sunuyor” dedi.

SINIRSIZ FIRSAT DOĞACAK

Türkiye’de yüzlerce yoksul kadını girişimci yapan mikrokredi uygulamasının başlatan isim olan Yunus, Hürriyet’e yaptığı açıklamada korona krizinin dünyaya yeni bir başlangıç yapmak için sınırsız fırsatlar sunduğunu söyledi. “Korona sonrası yeniden yapılanma programının çıkış noktasındaki tüm karar alma süreçlerinin odağına sosyal ve çevresel bilincin kesin bir şekilde koymak gerekiyor” diyen Yunus, şunları kaydetti: “ Tüm dünya ve Türkiye yeniden yapılanma döneminde ekonomik, çevreye duyarlı bir ekonominin oluşturulmasına yol açmalı. Yeniden yapılanma döneminde yatırımcıların kişisel kâr elde etmeden, sadece insanların sorunlarını çözmek için bir model kurgulanması gerekiyor. Hükümetler, yoksullara ve işsizlere bakmak, sağlık hizmeti sunmak, tüm temel hizmetleri canlandırmak ve yavaş yavaş devreye girecek her türlü sosyal işletme seçeneklerinin desteklenmesi için programlar başlatmalıdır. Hükümetler geleneksel şirketleri sosyal işletmeler olmaya teşvik edebilir. Yeniden inşa sürecinde ortaya çıkan pek çok fırsat olacak. Bunun için mümkün olduğunca çok sayıda sosyal işletmeye imkan verilmelidir. Yeniden yapılanma döneminde tüm vatandaşların yeteneklerini sosyal işletmeler oluşturarak problem çözmeye teşvik edilmesi gerekir. Korona sonrası sosyal ve çevresel odaklı bir program geliştiremezsek, salgının neden olduğu olumsuzluklardan çok daha kötü bir felaket ile karşı karşıya kalacağız.”