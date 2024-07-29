İşletmeler için uçtan uca dijital bankacılık dönemi

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Ankara’daki ‘Birlikte Geleceğe Buluşmaları’nda sektör temsilcileri dijitalleşmenin artık tüm sektörler için kaçınılmaz bir zorunluluk haline geldiğini vurguladı. Bu kapsamda finansal hizmetlerin dijitalleşmesinin öneminin de konuşulduğu buluşmada, Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz; “KOBİ’lerin finansal süreçlerini dijitalleştirerek işlerini kesintisiz bir şekilde sürdürmelerini sağlamak, en önemli görevlerimizden biri” diyerek dijitalleşmenin önemini paylaştı.

Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent’in yönettiği panelde konuşan Bülent Oğuz, “Akbank olarak KOBİ’ler için temel ürün ve hizmetleri dijitalleştirirken, iş yapış şekillerini de daha dijital hale getirmelerine yardımcı oluyoruz. Örneğin, uçtan uca dijitalden müşteri olma hizmetimiz ile tüzel müşterilerimiz kolaylıkla Akbanklı olabiliyor ve işlerine değer katabiliyorlar. Mobil üzerinden POS, ticari kredi kartı ve ticari kredi başvuruları yapabilme gibi çok geniş bir alanda hizmet sunuyoruz. Bu çabalar sonucunda, her 10 KOBİ müşterimizden 8’i dijital kanalları kullanıyor” dedi.

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Akbank uçtan uca dijital hizmetleriyle müşterilerinin Sanal POS, Elektronik Teminat Mektubu, Çek teminatlı kredilendirme ve ticari artı para ürünlerini Akbank Mobil aracılığı ile kullanabilmelerini sağlıyor. Bu kapsamda öne çıkan bir diğer yenilik ise Anlık Döviz hizmeti. Böylece döviz alım-satım işlemlerinde müşterilerine kolaylık ve avantajlı kur imkanları sunan Akbank, teminat mektubu süreçlerini de saniyelik sürelere indirerek şube ile iletişime geçmeden dijital kanallar üzerinden başvuruları tamamlamayı mümkün kılıyor.

KADIN KOBİ’LERİN SAYISI ARTIYOR

Etkinlikte kadın KOBİ’lere verilen destekler de gündeme geldi. Bülent Oğuz, “Kadın girişimcileri ve KOBİ’leri destekleyen finansal çözümler, özel eğitimler ve programlar sunuyoruz. Örneğin, kadın işletme sahibi ve girişimcileri desteklemek ve onların finansmana erişimini kolaylaştırmak üzere, EBRD ve KGF ile harekete geçtik. Bu kapsamda kadın KOBİ’lere 100 milyon dolar finansman sağladık” dedi.

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Sunduğu yenilikçi çözümlerle son 2 yılda Akbank’ın finansal ve finansal olmayan ürün ve hizmetlerinden yararlanan kadın KOBİ müşteri sayısı yüzde 50 arttı ve kadın girişimcilere sunulan kredi bakiyesi 4 katına yükseldi. Akbank bu çalışmalarına ivme katmak üzere, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) iş birliğiyle geliştirilen Finansal Sağlık ve Kapsayıcılık Taahhüdü’nün kurucu imzacısı olarak, gelecek 3 yılda ulaştığı kadın KOBİ’lerin sayısını her yıl yüzde 10 artırmayı hedefliyor.

TİCARET DİJİTALLEŞME İLE GÜÇLENİYOR

Toplantının ana gündem maddelerinden bir diğeri ise dijitalleşme etkisi ile ticaretin gelişimi ve işletmelerin rekabet gücünü artırmadaki hayati rolü oldu.

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, küresel rekabette söz sahibi olmanın, kalkınma ve sürdürülebilir geleceği inşa etmenin üretimden ticarete kadar her alanda teknolojiyi kullanarak ancak mümkün olabileceğini söyledi. Baran, Ankara Ticaret Odası olarak, firmaların dijitalleşme ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Ankara’yı Türkiye’nin dijitalleşme ve sürdürülebilirlik öncüsü şehirlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Çetin Düz, Akbank’ın bu dönüşüm sürecinde hem kendi sistemlerini hem de müşterilerine sunduğu hizmetleri yenileyerek, finansal teknolojilere odaklandığını belirtti. Çetin Düz; “Dijitalleşme, sürekli bir gelişim ister. Devamlı olarak yeni teknolojileri takip etmeniz ve işletmenizin ihtiyaçlarına göre dijital çözümlerinizi güncellemeniz önemlidir. Bu nedenle biz de bu süreci işletmelerimizle birlikte yol arkadaşlığı olarak görüyoruz” dedi.

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Akbank olarak dijitalleşme alanında hem bir uygulayıcı hem de çözüm sağlayıcı konumunda olduklarının altını çizen Çetin Düz, “Sürekli olarak yenilediğimiz sistemlerimizle finans alanında önemli bir dijital güce sahibiz. Böylece yeni nesil çözümlerle müşterilerimizi destekliyoruz. Eşzamanlı olarak, işletmelerin dijital dönüşüm yolculuklarında, onların ihtiyaçlarına özel tasarlanmış eğitim programları ve danışmanlık hizmetleri ile yanlarında yer alıyoruz. Bugüne dek bu alandaki hizmetlerimiz ve dijital çözümlerimizle müşterilerimizin iş sonuçlarında fark yaratmasını destekledik. Bu sayede kendi pazarlarında büyük mesafe kat etme ve işletmelerini büyütme imkanı yakaladılar” dedi.

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Fonlama ihtiyaçları konusunda da Akbank’ın sunduğu çözümleri detaylandıran Çetin Düz, ihracatçılar için özel olarak tasarlanan “İhracatçının Gücü Paketi” hakkında bilgi verdi. Çetin Düz, “200 milyon dolar kaynak ayırdığımız bu paket ile ihracatçılara sunduğumuz avantajlı kredi faiz ve komisyon oranlarının yanı sıra, dijital işlemlere özel tarifeler, avantajlı kur fiyatlaması, Swift takip hizmeti gibi birçok özelliği sunuyoruz” dedi.

Bu kapsamda Akbank ayrıca, TCMB reeskont kredileri, İGE teminatlı krediler, Eximbank SÖİK, Eximbank gayrinakit krediler ve banka kaynaklı ihracat kredileri ile ihracatçılara çeşitli finansman seçenekleri sunuyor. Bu çeşitlilik, ihracatçıların ihtiyaçlarına en uygun çözümleri bulmalarına yardımcı oluyor.

HIZ, GÜVEN VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Akbank Birlikte Geleceğe Paneli’nde masaya yatırılan konu başlıkları arasında kurumsal finansman çözümleri ve yatırımlar da yer aldı. Değişen dinamiklere uyum için esnek ve hızlı çözümler sunmanın önemini vurgulayan Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu; “Akbank olarak Türkiye’de faaliyet gösteren en büyük gruplara finansal anlamda danışmanlık sağlıyoruz. Burada bir yandan kurumların değişen ihtiyaçlarına yanıt sunarken bir yandan da sürdürülebilirlik hedeflerine uygun çözümler sağlamaya odaklanıyoruz. Böylece bugün Kurumsal Bankacılık birimimiz, milyar dolarlık kredi taleplerini bir günde sonuçlandırarak müşterilerine hız ve güven sağlıyor. Yatırım Bankacılığı alanında ise, firmaların yatırım finansmanı ihtiyaçlarını terzi işi çözümlerle desteklemeye devam ediyoruz. Yerel ve uluslararası sendikasyon kredilerindeki öncü rolümüzü, Türkiye’nin ilk Yurt İçi bireylere yönelik sosyal bono ihracına dayanak sağlayan sosyal kredilerimiz ve sürdürülebilir finansman işlemlerimizle bir kez daha kanıtladık. Satın alım, sendikasyon ve yatırım finansmanı işlemlerinde sektörel yeşil dönüşümü ve sürdürülebilir finansmanı önceliklendiren banka olarak ülkemizde sektör uygulamalarının oluşmasına liderlik ediyoruz” dedi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ PAYI YÜZDE 77

Enerji sektöründe yalnızca yenilenebilir enerji projelerini finanse eden Akbank’ın toplam enerji portföyünde yenilenebilir enerji payı yüzde 77 seviyesinde bulunuyor. Ayrıca, turizm ve altyapı projelerine sürdürülebilir finansman sağlayarak sektördeki yol gösterici rolünü sürdürüyor.

Akbank, Yatırım Bankacılığı bünyesinde kurduğu Sürdürülebilir Finansman ekibi ile de negatif çevresel ve sosyal etkileri azaltan, toplumsal sorumluluğu artıran finansman modelleri geliştiriyor. Akbank’ın 2023 yılı sonunda 226 milyar lira sürdürülebilir finansman kredisi sağlayarak 2030 yılı hedefini 800 milyar TL olarak revize etmesi, bankanın bu alandaki kararlılığını ve başarısını ortaya koyuyor.

Akbank’ın yenilikçi ve sürdürülebilir finansman çözümleriyle Türkiye’nin ekonomik ve çevresel geleceğine yaptığı katkılar, panelde büyük ilgi gördü. Bankanın önümüzdeki yıllarda da sektördeki öncülüğünü sürdürerek sürdürülebilir yatırımların finansmanında yol gösterici olmaya devam edeceği belirtildi.