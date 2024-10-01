İşlenmiş kahve ihracatı 5 yılda 155 milyon dolar

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Türkiye’de kahve çekirdeği yetişmemesine rağmen ürünü işleyerek bu alanda ihracat yapıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun Özel Ticaret Sistemi verilerine göre, ülkenin kahve ve kahveli ürünler ihracatı 2020-Ağustos 2024 dönemini kapsayan yaklaşık 5 yılda 154 milyon 690 bin 881 dolar oldu. Kahve ihracatı 2020’de 20.2 milyon dolar seviyesindeyken, 2021’de 23.8 milyon dolara, 2022’de 36.5 milyon dolara ve 2023’te 39.7 milyon dolara yükseldi. Bu yılın ocak-ağustos dönemindeki ihracat da 34.5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin sattığı kahveye en fazla talep gösteren ülkeler ise yıllara göre değişiklik gösterdi.

146 ÜLKEYE ULAŞTI

Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Belarus ve Suudi Arabistan, geçen yıl en fazla kahve ihracatı gerçekleştirilen ülkeler oldu. Bu dönemde Türkiye’nin kahveleri 146 ülkede ağızları tatlandırdı. Belarus, KKTC, Suudi Arabistan ve Azerbaycan da bu yılın 8 ayında Türkiye’nin sattığı kahveleri en çok tercih eden ülkeler arasında yer aldı.

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Türkiye’nin kahve ithalatı ise 2020-Ağustos 2024 dönemini kapsayan yaklaşık 5 yılda 1 milyar 504 milyon 122 bin 96 dolar seviyesini buldu. Brezilya, Hollanda ve Almanya, Türkiye’nin en çok kahve satın aldığı ülkeler olarak öne çıktı.