İslam ekonomisinin geleceği İstanbul’da masaya yatırılacak

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, İstanbul Finans Merkezi (İFM), Türkiye Varlık Fonu (TVF), Albaraka Türk Katılım Bankası, İbn Haldun Üniversitesi ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) işbirliğinde gerçekleştirilecek olan zirvenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Zirve, İslam ekonomisindeki ana temaları, eğilimleri ve fırsatları görüşmek ve sürdürülebilir büyüme ve yeniliği teşvik etmek için uzmanları, akademisyenleri, karar vericiler ve sektör liderlerini bir araya getirecek. Zirvenin açılış konuşmaları AlBaraka Forumu Mütevelli Heyeti Başkanı Şeyh Abdullah Saleh Kamel ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan tarafından yapılacak. ICYF Başkanı Taha Ayhan’ın yanı sıra İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Atilla Arkan, Türkiye Varlık Fonu Başkanı Sayın Salim Arda Ermut ve çeşitli sektör uzmanları da etkinlikte çeşitli konuları ele alacaklar.

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“İslam Ekonomisi’ne Dair Küresel Düzeyde Öngörüler: Temel Yapı ve İhtiyaçları” ana başlığı çerçevesinde Zirve, İslam ekonomisinin temel ilke ve değerlerini keşfetmeye, küresel İslami finans sektöründeki eğilimleri ve karşılaşılan güçlükleri belirlemeye, Türkiye ve İslam ülkeleri arasındaki başarılı işbirlikleri ve ortaklıklara, dijital çağda İslam ekonomisini ilerletme stratejilerini görüşme ve İslam ekonomisinin geleceğini şekillendirmede gençlerin rolünü incelemeye odaklanacak.