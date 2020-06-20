Islak imzasız elektronik dönem

Yasayla, bankaların müşterileriyle aralarındaki sözleşmelerin şekli yeniden düzenlenirken, sözleşmelerin, elektronik haberleşme cihazları üzerinden yapılabilmesine de olanak tanınıyor. Banka kartları ve kredi kartlarını da kapsayan bu düzenleme, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile müşterileri arasındaki sözleşmeler için de geçerli olacak. Böylece, bankalar ile müşteriler arasında ilk defa sözleşme ilişkisi kurulmasında, bankaların potansiyel müşterilerle yüz yüze gelmeden, fiziki belge ve ıslak imza kullanılmadan, günün teknolojisine uygun diğer yöntemlerin de kullanılabilmesinin önü açılıyor. Elektronik ortamda kurulacak abonelik sözleşmelerinin feshedilmesi sürecinde abonenin talebinin yazılı bildirilmesi koşulu da kaldırılıyor. Abone, elektronik yöntemlerle de talebini iletebilecek.

DİJİTAL ORTAMDA

Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikle de yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri ile müşterileri arasındaki ilişkiler düzenlenirken, MASAK mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla müşterilerle ilk defa sözleşme ilişkisi kurulması esnasında yüz yüze gelme ihtiyacı ortadan kaldırılarak sürecin dijital ortamda başlayıp sonlanması sağlanacak. Nüfus Hizmetleri Kanunu’ndaki değişiklikle de bu sözleşmelerin, uzaktan iletişim araçlarıyla da kurulabilmesi kolaylaştırılıyor. İçişleri Bakanlığının, kimlik verileri, yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleriyle, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki ödeme hizmeti sağlayıcıları ile paylaşabilmesi amaçlanıyor.

KARŞILIKSIZ ÇEKTE 1 YIL EK SÜRE

Çek Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle karşılıksız çekten hüküm giyen kişi, tahliye tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorunda olacak. Kişinin, kalan kısmını 1 yıllık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda, mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek. İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda biri ödenmediği takdirde, alacaklının şikayeti üzerine hükmün infazının devamına karar verilecek.