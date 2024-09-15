İŞKUR’la işe giren kişi sayısı 1 milyonu aştı

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Bakan Işıkhan, İŞKUR’un işgücü piyasasının dinamiklerini anlamada ve işverenlerin taleplerini doğrudan sahada gözlemlemede stratejik bir misyon üstlendiğini vurgulayarak, bu dinamikleri en iyi şekilde analiz edebilmek adına bakanlık olarak büyük ölçekli saha araştırmaları yaptıklarını söyledi.

Işıkhan, son dönemdeki istihdam verilerinin sevindirici olduğunu ifade etti ve sözlerini şöyle sürdürdü: “TÜİK verilerine göre, 2024’ün ikinci çeyreğinde istihdam edilenlerin sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1 milyon 105 bin kişi artarak, 32 milyon 661 bine ulaştı. Bu da istihdam oranımızın 1.3 puanlık artışla yüzde 49.6’ya yükseldiğini gösteriyor. İşsiz sayısı ise aynı dönemde 244 bin kişi azalarak, 3 milyon 156 bine düştü. İşsizlik oranı da yüzde 8.8 seviyesine gerilemiş durumda. Önümüzdeki dönemde hedefimiz işsizlik oranını tek hanede tutmak.”

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İŞKUR verilerine bakıldığında benzer bir başarı hikâyesi gözlemlendiğini dile getiren Işıkhan, “2023 yılının ocak-ağustos döneminde 786 bin 501 kişinin işe yerleşmesine aracılık edilirken, bu rakam 2024’ün aynı döneminde yüzde 20.5 artışla 947 bin 388 kişiye yükseldi. Eylül ayı itibarıyla ise işe yerleşmesine aracılık ettiğimiz kişi sayısı 1 milyonu geçti. Bu rakam her geçen gün artıyor” dedi. ◊ AA