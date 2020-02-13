İŞKUR’dan iş arayanlara günlük 77 tl harçlık! İşbaşı eğitim programı

İşbaşı eğitim programları, İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi İŞKUR’dan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR’dan da talep edebilirler. İşbaşı eğitim programları katılımcılarının giderlerini karşılaması amacıyla günlük ödeme olarak 77 TL verilmesine karar verilmiştir.

İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ!

İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma Şartları Nelerdir?

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamış olmak,

İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,

Emekli olmamak,

Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

Belirlenen şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler. Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.

İşbaşı Eğitim Programlarının Süresi Ne Kadardır?

İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay, muhabirlik ile ilgili mesleklerde en fazla 9 ay, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde ise Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Modüllerinin asgari süresinden az olmayacak şekilde uygulanır.

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay olarak uygulanır.

Programlar günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir.

İşbaşı Eğitim Programlarında Karşılanabilecek Giderler Nelerdir?

Katılımcı zaruri gideri (Günlük 77.7 TL, öğrenciler için 58,27 TL işsizlik ödeneği alanlar için 38.85 TL)

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi

Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri

Geleceğin meslekleri olarak belirlenecek mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara 100 TL zaruri gider ödenmektedir. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği program süresince karşılanmaktadır.

İşbaşı Eğitim Programları Başvurusu Nasıl Yapılır?

81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılım sağlanabilir. Başvuru sırasında katılımcıların yanında mutlaka talep dilekçesi, işveren taahhütnamesi, ön talep formu, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, faaliyet belgesi, son üç aylık sigortalı hizmet listesi, şirket yetkilisine ait imza sirküleri evrakları en güncel halleri bulunmalıdır.