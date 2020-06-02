İŞKUR İşsizlik ödeneği şartları nelerdir, İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşte belirtilen tarihler

İşsizlik maaşı alan vatandaşlar mayıs ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyorlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin ne zaman yapılacağını duyurdu. Bakan Selçuk açıklamasında, ‘"Mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak.’ dedi. Peki işsizlik maaşı alma şartları nelerdir?

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

İşsizlik maaşı ödemeleri 1 Haziran ve 5 Haziran tarihleri aralığında yapılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacak." dedi.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

İŞKUR’un resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,



Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,



Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak