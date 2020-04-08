İŞKUR girişi nasıl yapılır? İşte İŞKUR iş arayan ve işveren giriş ekranı

İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden memur alımı ve işçi alımı ilanlarını yayınlıyor. Vatandaşlar belirtilen şartlara bakarak uygun oldukları ilanlara başvuru yapabiliyorlar. İş aramanın ilk adımı olarak kayıt işlemlerinizi tamamlamanız gerekiyor. İŞKUR giriş ekranı, iş arayan ve kısa çalışma ödeneği işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

İŞKUR GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden birçok alım gerçekleştiriliyor. Bu alımlara başvuru yapabilmek için kuruma kayıtlı olmanız gerekiyor. İŞKUR açık iş ilanları sayfasında aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma adını doldurarak arama işleminizi yapabiliyorsunuz.

Ayrıca yine bu sayfa üzerinden arama yaparken çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, meslek, ilan tarihi, öğrenim durumu, iş yeri türü, vardiya ve engellilik durumu, iş yeri unvanı kısımlarını doldurarak da aramanızı gerçekleştirebiliyorsunuz.

İŞKUR İŞ ARAYAN GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR İŞVEREN GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

İŞ ARAYAN KAYDI NASIL YAPILIR?

İş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması zorunludur. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme giriniz. Özgeçmişinizde eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kaydınız aktife alınmamaktadır.

İŞKUR KAYIT KOŞULLARI NELERDİR?

İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.

İŞVEREN KAYDI NASIL YAPILIR?

İşveren olarak İŞKUR sistemini internet üzerinden kullanabilmek için işveren yada işveren temsilcisi adına sistem üyeliği yapılması gerekmektedir. Sistem üyeliğinden sonra işveren kaydı yapılabilir. İşyeri kaydı aşamasında güncel SGK ve Vergi numarası ile kayıt yapılabilmektedir.

İşyeri kaydının İŞKUR tarafından onaylanmasından sonra ise T.C. Kimlik Numarası, şifre ve işyerinin İŞKUR numarası ile sisteme giriş yaparak Kurumumuz hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Aynı il içerisinde aynı işverene ait birden fazla faaliyet gösteren işyeri var ise bu işyerlerinden bir tanesi merkez işyeri olarak, diğer işyerleri ise bu merkez işyerinin altında şube işyeri olarak kaydedilmelidir.

Sisteme başvuru yapan kayıtlı işverenler;

İş ilanı verebilir ve uygun gördükleri elemanları davet ederek eleman ihtiyacı süreçlerini tamamlayabilirler.

İşgücü çizelgelerini işleyebilirler.

Toplu işten çıkış işlemlerini gerçekleştirebilirler.