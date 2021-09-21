İskenderun Limanı’nda 1 milyon tonluk rekor

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Bu yılın ilk yarısında bölgedeki limanlardan toplam 64 milyon 174 bin 204 ton yük elleçlendi. Bu yükün 30 milyon 34 bin 891 tonu genel kargo ve katı dökme olurken, bunun 3 milyon 94 bin 407 tonu (%10.3) Tosyalı İskenderun Limanı’nda elleçlendi. Bu yılın ilk yarısında İskenderun Limanı’nda yapılan yükleme-boşaltma işlemin yüzde 40’ı aşkın kısmı dış ticaret olarak gerçekleşirken Almanya’dan ABD’ye, Hollanda’dan İngiltere’ye kadar birçok ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

KAPASİTE ARTACAK

Toplam kapasitesi yıllık 7.5 milyon ton olan ve 400 kişi istihdam edilen Tosyalı İskenderun Limanı’nda Holding şirketlerinin yanı sıra birçok bölge firmasına da hizmet veriliyor. Gemi büyüklüğüne bağlı olarak aynı anda 10 geminin yanaşması mümkün olan limanda Tosyalı Holding tarafından ikinci bir iskele yatırımı daha yapılıyor. Yatırımı devam eden 4 milyon ton kapasiteli çelikhane önüne yapılacak ikinci iskelenin gelecek yılın ilk yarısında tamamlanması planlanıyor. İkinci iskelenin de hizmete girmesi ile liman, toplam yıllık 16 Milyon ton kapasiteye çıkacak. Tosyalı Holding’in İskenderun Limanı yatırımı, buraya entegre olarak yapımı devam eden Ulusal Demiryolu’na bağlı iltisak hattıyla; demiryolu, karayolu ve denizyolu kombine taşımacılığına imkan sağlayan güncel örneklerden birini sunuyor.