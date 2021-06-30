‘İşitme cihazları milli serveti koruyor’

Ağaç, “Dünya Sağlık Örgütü de ülkelerin kendi sağlık sitemlerinde işitme sağlığına yapacakları her 1 dolarlık yatırımın, 16 dolar kâr olarak geri döneceğini ifade ediyor. Ayrıca, işitme kaybı işitme kayıplı kişiye sorun oluştururken topluma da ekonomik yük oluşturuyor. İşitme kaybına işitme cihazı gibi teknolojik çözüm aramayan, işitme cihazı kullanmayan veya adaptasyonu reddedenler topluma karşı büyük sorumluluk taşıyor” dedi. Ağaç, DSÖ verilerine ilişkin, “Dünya çapında işitme kaybının bilinen en belirgin özellikleri olan sağlık hizmetleri gideri, eğitim gideri, üretkenlik kaybı gideri ve toplumsal maliyet giderleri incelendiğinde çözüme kavuşmayan işitme kaybının depresyon, mide, damar hastalıkları ve demans gibi kalıcı hastalıklara davetiye çıkardığı gibi 335 milyar dolar sağlık hizmeti giderine yol açmaktadır. Okul çağında işitme sorunu yaşayan çocukların çözüme kavuşmayan işitme kayıpları için 27 milyar dolar, işitme cihazı kullanmadığı için iş bulmakta zorlananların 182.5 milyar dolar, işitme cihazı kullanmadığı için psikolojik baskıyla toplumdan izole olan ve üretkenliğini yitirenlerin ise 456.5 milyar dolar ekonomik yükü ortaya çıkmaktadır. Tedavi edilmeyen işitme kaybının maliyetinin tüm dünyada yılda yaklaşık bir trilyon dolar olduğu biliniyor” diye konuştu.

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