İşitme cihazı kullanan vatandaşlara mahkemeden iyi haber: ‘Tüm bedeli SGK karşılamalı’

Emekli öğretmen Abdullah Karabacak’ın, yaşadığı işitme sorunu nedeniyle kendisine dijital işitme cihazı reçete edildi. Karabacak, 2017 yılında, 3 bin 500 TL değerindeki cihazı aldı. Dava dosyasına göre, sigortalı olan Karabacak, cihazın bedelini SGK’dan talep etti. SGK, Karabacak’a 75 TL katkı payı kesintisi dahil 675 TL geri ödeme yaptı.

TALEBİ REDDETTİ

Karabacak’ın ödediği ücretin tamamının ödenmesi için yaptığı başvuruyu da SGK, “SGK Sağlık Uygulama Tebliğinin (SUT) İşitme Cihazı ve Kulak Kalıbı başlıklı maddesi ile SUT eki listelerde programlanabilir dijital işitme cihazı bedeli olarak 750 TL fiyat belirlendiği, 750 TL üzerinden emekli sigortalıdan yüzde 10 katılım payı kesilerek 675 TL işitme cihazı bedelini ödendiğini, tedavi için kullanılan tıbbi malzemelerin ödeme işlemlerinin SUT doğrultusunda yapıldığı” gerekçesiyle reddetti.

Karabacak, avukatı Mehtap Sakinci aracılığıyla SGK’nın ödemediği miktarının ödenmesine karar verilmesi için Ankara 17. İş Mahkemesine dava açtı. Avukat Sakinci dava dilekçesinde, “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 63. madde ve devamı gereğince davalı kurum tarafından sigortalı müvekkilin sağlık giderlerin karışlanması gerekmektedir. Yine bu yasanının temel amacı, sosyal devlet ilkesi ve Anayasal bir hak olan sağlık hakkının temini olup davalı kurum tarafından müvekkilin kullanmak zorunda olduğu işitme cihazı içinin ödenen toplam rakam üzerinden karışlanması gerekmektir” dedi.

Dilekçenin devamında ise şu ifadeler yar aldı: “Müvekkil tarafından işitme cihazı için ödenen 3 bin 500 TL’nin 75 TL katkı payı kesintisi dahil 675 TL bakımından geri ödeme yapılmıştır. Bu nedenle müvekkile iadesi sağlanmayan bakiye meblağın iadesi için huzurdaki davanın açılması zarureti doğmuştur” dedi.

FAİZİYLE BİRLİKTE ÖDEYECEK

Mahkeme de 9 Eylül tarihinde Abdullah Karabacak tarafından davanın kabulüne karar vererek, SGK’nın ödemediği miktar olan 2 bin 825 TL işitme cihazı bedelinin yasal faiziyle davalıdan alınarak, emekli öğretmene verilmesine hükmetti.