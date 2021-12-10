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İSİPAB nedir?

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İSİPAB nedir

İSİPAB olarak bilinen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği, belirli aralıklarla gerçekleşen toplantılar ile gündemde yer alıyor. Pek çok üyeye sahip olan parlamento, temellerini 1998 tarihine atmıştır. Peki, İSİPAB nedir, amacı nedir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB),İslam ülkeleri arasında dayanışmanın arttırılması amacıyla kurulan İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT)’nın parlamento ayağını oluşturur. İİT’ye üye ülkelerin parlamentolarından heyetlerin bir araya geldiği bir platformdur. Ancak, İİT’ye üye olup da İSİPAB’a henüz üye olmamış beş ülke vardır.

Birliğe, İİT üyesi ülkelerin parlamentoları üye olabilmektedir. Üyelik mevcut üye parlamentoların üçte ikisinin olumlu oyu ile kazanılır. İSİPAB’a şu an için 52 ülke parlamentosu üyedir.

İSİPAB ÜyeleriÜlkelerParlamentolar1999
1Arnavutluk CumhuriyetiHalk Meclisi1999
2Cezayir Demokratik Halk CumhuriyetiUlusal Halk Meclisi/Ulusal Konsey1999
3AzerbaycanUlusal Meclis1999
4Bahreyn KrallığıTemsilciler Meclisi/ Şura Konseyi1999
5Bangladeş Halk CumhuriyetiBangladeş Parlamentosu1999
6Benin CumhuriyetiUlusal Meclis1999
7Burkina FasoUlusal Meclis1999
8Kamerun CumhuriyetiUlusal Meclis1999
9Çad CumhuriyetiUlusal meclis1999
10Fildişi Sahili CumhuriyetiUlusal Meclis1999
11Cibuti CumhuriyetiUlusal meclis1999
12Mısır Arap CumhuriyetiHalk Meclisi/ Danışma Konseyi1999
13Gabon CumhuriyetiUlusal Meclis/ Senato1999
14Gine CumhuriyetiUlusal Meclisi1999
15Gine-Bissau CumhuriyetiUlusal Halk Meclisi1999
16Guyana CumhuriyetiUlusal Meclis1999
17Endonezya CumhuriyetiTemsilciler Meclisi1999
18İranİslam Danışma Meclisi1999
19Irak CumhuriyetiTemsilciler Meclisi1999
20Ürdün Haşimi KrallığıUlusal Meclis1999
21KazakistanTemsilciler Meclisi1999
22Kuveyt DevletiUlusal Meclis1999
23KırgızistanHalk Meclisi1999
24Lübnan CumhuriyetiUlusal Meclis1999
25Libya CumhuriyetiHalk Kongresi1999
26MalezyaTemsilciler Meclisi/Senato1999
27Mali CumhuriyetiUlusal Meclis1999
28Moritanya İslam CumhuriyetiUlusal Meclis/Senato1999
29Fas KrallığıTemsilciler Meclisi/ Danışma Konseyi1999
30Mozambik CumhuriyetiCumhuriyet Meclisi1999
31Nijer CumhuriyetiUlusal Meclis1999
32Umman SultanlığıDanışma Konseyi/ Devlet Konseyi1999
33Pakistan İslam CumhuriyetiUlusal Meclis/Senato1999
34Filistin DevletiYasama Konseyi1999
35Katar DevletiDanışma Konseyi1999
36Suudi Arabistan KrallığıDanışma Konseyi1999
37Senegal CumhuriyetiUlusal Meclis1999
38Sierra Leone CumhuriyetiSierre Leone Parlametosu1999
39Sudan CumhuriyetiUlusal Meclis ve Eyaletler Konseyi1999
40Suriye Arap CumhuriyetiHalk Meclisi1999
41Yemen CumhuriyetiTemsilciler Meclisi ve Danışma Konseyi1999
42Togo CumhuriyetiUlusal Meclis1999
43Tunus CumhuriyetiTemsilciler Meclisi ve Danışma Meclisi1999
44TürkiyeTürkiye Büyük Millet Meclisi1999
45TürkmenistanTürkmenistan Meclisi1999
46Uganda CumhuriyetiUganda Parlamentosu1999
47Birleşik Arap Emirlikleri DevletiFederal Ulusal Konsey1999
48TacikistanTemsilciler Meclisi ve Ulusal Meclisi2006
49Somali CumhuriyetiMillî Meclis2007
50Afganistan İslam CumhuriyetiUlusal Meclis2008
51GambiyaUlusal Meclis2009
52MaldivlerMeclis/ Halk Meclisi2012

Parlamentolar, İSİPAB Tüzüğü gereği parlamento başkanı ve dört parlamenterden oluşan delegasyonlarca temsil edilir.

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