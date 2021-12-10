İSİPAB nedir?

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İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB),İslam ülkeleri arasında dayanışmanın arttırılması amacıyla kurulan İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT)’nın parlamento ayağını oluşturur. İİT’ye üye ülkelerin parlamentolarından heyetlerin bir araya geldiği bir platformdur. Ancak, İİT’ye üye olup da İSİPAB’a henüz üye olmamış beş ülke vardır.

Birliğe, İİT üyesi ülkelerin parlamentoları üye olabilmektedir. Üyelik mevcut üye parlamentoların üçte ikisinin olumlu oyu ile kazanılır. İSİPAB’a şu an için 52 ülke parlamentosu üyedir.

İSİPAB Üyeleri Ülkeler Parlamentolar 1999 1 Arnavutluk Cumhuriyeti Halk Meclisi 1999 2 Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Meclisi/Ulusal Konsey 1999 3 Azerbaycan Ulusal Meclis 1999 4 Bahreyn Krallığı Temsilciler Meclisi/ Şura Konseyi 1999 5 Bangladeş Halk Cumhuriyeti Bangladeş Parlamentosu 1999 6 Benin Cumhuriyeti Ulusal Meclis 1999 7 Burkina Faso Ulusal Meclis 1999 8 Kamerun Cumhuriyeti Ulusal Meclis 1999 9 Çad Cumhuriyeti Ulusal meclis 1999 10 Fildişi Sahili Cumhuriyeti Ulusal Meclis 1999 11 Cibuti Cumhuriyeti Ulusal meclis 1999 12 Mısır Arap Cumhuriyeti Halk Meclisi/ Danışma Konseyi 1999 13 Gabon Cumhuriyeti Ulusal Meclis/ Senato 1999 14 Gine Cumhuriyeti Ulusal Meclisi 1999 15 Gine-Bissau Cumhuriyeti Ulusal Halk Meclisi 1999 16 Guyana Cumhuriyeti Ulusal Meclis 1999 17 Endonezya Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi 1999 18 İran İslam Danışma Meclisi 1999 19 Irak Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi 1999 20 Ürdün Haşimi Krallığı Ulusal Meclis 1999 21 Kazakistan Temsilciler Meclisi 1999 22 Kuveyt Devleti Ulusal Meclis 1999 23 Kırgızistan Halk Meclisi 1999 24 Lübnan Cumhuriyeti Ulusal Meclis 1999 25 Libya Cumhuriyeti Halk Kongresi 1999 26 Malezya Temsilciler Meclisi/Senato 1999 27 Mali Cumhuriyeti Ulusal Meclis 1999 28 Moritanya İslam Cumhuriyeti Ulusal Meclis/Senato 1999 29 Fas Krallığı Temsilciler Meclisi/ Danışma Konseyi 1999 30 Mozambik Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi 1999 31 Nijer Cumhuriyeti Ulusal Meclis 1999 32 Umman Sultanlığı Danışma Konseyi/ Devlet Konseyi 1999 33 Pakistan İslam Cumhuriyeti Ulusal Meclis/Senato 1999 34 Filistin Devleti Yasama Konseyi 1999 35 Katar Devleti Danışma Konseyi 1999 36 Suudi Arabistan Krallığı Danışma Konseyi 1999 37 Senegal Cumhuriyeti Ulusal Meclis 1999 38 Sierra Leone Cumhuriyeti Sierre Leone Parlametosu 1999 39 Sudan Cumhuriyeti Ulusal Meclis ve Eyaletler Konseyi 1999 40 Suriye Arap Cumhuriyeti Halk Meclisi 1999 41 Yemen Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi ve Danışma Konseyi 1999 42 Togo Cumhuriyeti Ulusal Meclis 1999 43 Tunus Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi ve Danışma Meclisi 1999 44 Türkiye Türkiye Büyük Millet Meclisi 1999 45 Türkmenistan Türkmenistan Meclisi 1999 46 Uganda Cumhuriyeti Uganda Parlamentosu 1999 47 Birleşik Arap Emirlikleri Devleti Federal Ulusal Konsey 1999 48 Tacikistan Temsilciler Meclisi ve Ulusal Meclisi 2006 49 Somali Cumhuriyeti Millî Meclis 2007 50 Afganistan İslam Cumhuriyeti Ulusal Meclis 2008 51 Gambiya Ulusal Meclis 2009 52 Maldivler Meclis/ Halk Meclisi 2012

Parlamentolar, İSİPAB Tüzüğü gereği parlamento başkanı ve dört parlamenterden oluşan delegasyonlarca temsil edilir.