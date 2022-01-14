İşini 'sıkıcı' buldu... Taciz kabul edildi! 50 bin euro tazminat kazandı

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Fransa'da Frederic Desnard isimli bir kişi işini sıkıcı bulduğunu belirtti ve bu durumun ruh sağlığını etkilediğini ifade ederek dava açtı. Desnard açtığı davada tam 50 bin euro tazminat kazandı.

4 YILDIR ÇALIŞIYORDU

Paris merkezli bir parfüm üreticisi olan Interparfums'te çalışan Desnard, 2014 yılında işinden ayrılmıştı. İşinin çok monoton olduğunu ifade eden Desnard, işinin kendisini depresyona sürüklediğini belirtti.

'Depresif ve yıkılmış' hissettiğini söyleyen Desnard, büyük bir müşteriyi kaybettikten sonra dört yıl boyunca sıkıcı sorumluluklarla uğraştığını da ifade etti.

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70 BİN EURO KAZANIYORDU

Günlük sorumluluklarının 20-40 dakika gibi kısa süreler sürdüğünü, bu durumun da enerjisini tükettiğini söyleyen Desnard, senelik 80 bin dolar yani yaklaşık 70 bin euro kazanıyordu.

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Telegraph'ın aktardığına göre Desnard'ın durumu "tükenmişlik sendromu"nun tam tersi bir şekilde yoğunluktan değil, sıkıntıdan tükenmek olarak tanımlandı.

İŞ YERİNDE TACİZİN BİR TÜRÜ OLARAK KABUL EDİLDİ

Desnard'ın avukatları, monoton çalışma koşulları nedeniyle müvekkillerinin araç kullanırken epilepsi krizi geçirdiğini söyledi.

Mahkeme, eski iş yerine dava açan Desnard'ın monoton sorumlulukları nedeniyle ruh sağlığını etkileyecek kadar sıkıldığını tespit etti.

Mahkemede iş yerinde sıkılmanın tacizin bir türü olduğu kabul edildi ve bu kararın Fransız tarihinde bir ilk olduğu belirtildi.