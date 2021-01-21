İsimsiz rekortmenler

Gelir İdaresi Başkanlığı dün akşam saatlerinde gelir ve kurumlar vergisi rekortmenlerini internet sitesinden duyurdu. İlk 100’de 33 kişi isminin açıklanmasını isterken, 67 kişinin ismi gizli kaldı. 2018 yılı listesinde isminin gizli kalmasını isteyenlerin sayısı 58’di. 2018 yılı gelir vergisi listesinde de ilk sıra ile ikinci sıradaki rekortmen ismini gizlemişti. 2019’da gelir vergisinde ilk sıra boş kalırken, 2. sırada Mehmet Sinan Tara yer aldı. Geçen yıl 8. sırada olan Tara’ya 70.5 milyon liralık vergi tahakkuk etti. 70.4 milyon liralık vergi ile Rahmi Koç 3. olurken, 4. sıradaki rekortmen isminin gizli kalmasını istedi. Erman Ilıcak 5, Ömer Koç 6, Avukat Gönenç Gürkaynak ise 9. sırada yer aldı. 2018 listesinde olmayan Aydın Doğan 2019 rekortmenleri listesinde 18. olurken, Doğan’a 21 milyon liralık vergi tahakkuk etti. 2018 listesinde 83. sırada olan Acun Ilıcalı ise listede yer almadı. İlk 100 içinde İstanbul’dan 84, Ankara’dan 10, Eskişehir’den 2, İzmir, Bursa, Antalya ve Trabzon’dan da birer mükellef listede yerini aldı. 2019 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 28 bin 656 lira matrah beyanında bulundu. Bu matrah üzerinden ortalama 7 bin 997 lira gelir vergisi tahakkuk etti.

KURUMLARDA MERKEZ

Kurumlar vergisinin rekortmen listesine ise bankalar damgasını vurdu. Merkez Bankası’na 11 milyar 51 milyon liralık vergi tahakkuk etti. 2019’un kurumlar vergisi rekortmeni Merkez Bankası’nı, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası izledi. Listenin 8 ve 10’uncu sırasındakiler isminin açıklanmasını istemezken, 9’uncu sırada İskenderun Demir ve Çelik AŞ yer aldı. Kurumlar vergisinde Makyol otoyol, karayol inşaat faaliyetleri ile 29, Cengiz İnşaat 81’nci sırada yer aldı.

PEAK GAMES LİSTEDE

Kurumlar vergisi ilk 100 listesinin 64. sırasında PEAK Oyun Yazılım dikkat çekti. Zynga 2010 yılında İstanbul’da kurulan PEAK oyun şirketini geçen yıl 1.8 milyar dolara satın almıştı. PEAK Oyun’a 2019 yılı için 124.4 milyon liralık vergi tahakkuk etti.