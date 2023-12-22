İsim listesi Maliye’den operasyon İçişleri’nden

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde artan kara para operasyonlarına ilişkin TBMM’de çarpıcı bilgiler verdi. İçişleri Bakanlığı’nın en büyük destekçisinin Maliye Bakanlığı olduğunu belirten Şimşek “Kara parayla, mafyayla mücadele ediyoruz” dedi.

RAPORU MALİYE HAZIRLIYOR İÇİŞLERİ’NE GÖNDERİYOR

Şimşek önceki akşam bakanlığının TBMM Genel Kurulu’nda 2024 yılı bütçe teklifi görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. 2023’te 4 bin 624 dosya kapsamında 14 bin 525 kişi hakkında rapor ve bilgi hazırlanarak adli makamlar, kolluk ve istihbarat birimleriyle, ilgili kamu idareleriyle paylaşıldığını belirten Bakan Şimşek, “Destek verdik. Yani kara parayla, mafyayla mücadele ediyoruz. Bu konuda İçişleri Bakanlığımızın en büyük destekçisi Maliye Bakanlığı’dır” diye konuştu.

Haberin Devamı

ŞUBATTA TOPLANTI YAPILACAK

Türkiye’nin Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) gri listesinden çıkması için teknik koşulları da yerine getirdiklerini ifade eden Şimşek, şöyle devam etti: “Ülkemiz 40 FATF standardından 39’uyla uyumlu hâle gelmiştir; bakın, 40’ta 39; bunu ben söylemiyorum, FATF’in ekim ayındaki toplantısından bana gönderilen mektupta bu somut olarak var. Bir eksiğimiz var, onu da ocak ayında inşallah getireceğiz, kripto varlıklara ilişkin yasal düzenleme. Ama bu yeterli olmuyor. Ayrıca, gri listeden çıkmak için uygulamada etkinlik gerekiyor, az önce söylediğim rakamlar üzerinden de söyleyeyim, uygulamada etkinlik noktasında da çok mesafe kat ettik ve FATF’yle bunları paylaştık.”

Şimşek’in sözlerine milletvekilleri “Ne zaman gri listeden çıkıyoruz” sorusunu yöneltti. Şimşek, “Tabii ki bu bir karardır, bir ülke bile çıkıp itiraz ettiği zaman olmayabiliyor ama inanıyorum ki Türkiye’nin bu ilerlemesi eninde sonunda takdir edilecek. Önümüzdeki yıl inşallah Türkiye FATF’in gri listesinden çıkmış olacak. Şubatta bir toplantı yapılacak, bu hususlar değerlendirilecek, ben inanıyorum ki Türkiye’nin katettiği gelişmeler ciddi şekilde dikkate alınacak” yanıtını verdi.

KRİPTO ÇALIŞMASI SON AŞAMADA

Haberin Devamı

-Türkiye’nin 40 FATF standardından 39’u tamamlanırken, son öngörülen düzenleme ise kripto varlıklarla ilgili. TBMM gündemine ocak ayında gelmesi beklenen yasal düzenlemede öncelikle kripto varlık tanımı yapılacak. Yasa çalışması Sermaye Piyasası Kurulu koordinasyonunda yürütülüyor. SPK yasasında yapılacak değişiklikle, kripto varlıklar; “değer veya hak ifade edebilen gayrimaddi varlıklar” şeklinde tanımlanacak. Ayrıca kripto varlık hizmet sağlayıcısı, kripto varlık saklama hizmeti tanımları yapılacak. Platformların işleyişine yönelik düzenlemeler yasal düzenleme içinde yer alacak.

‘VATANDAŞIN ALTIN TALEBİ AŞIRI ARTTI’

-Şimşek, reel faizlerin çok düşük olması ve yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşın altın talebinin bu sene geçmişe göre aşırı artttığını vurgulayarak, “Son 20 yılın yıllık ortalama altın ithalatı 8 milyar dolar iken bu sene 30 milyar dolara çıkmış; yani milli gelire oran olarak yüzde 4 olan cari açığın yaklaşık 2.6 puanı altından kaynaklanıyor” dedi.

Haberin Devamı

TOZPEMBE TABLO ÇİZMEDİM

-Şimşek, yurtdışı seyahatleriyle ilgili eleştirileri de, “Ben tozpembe bir tablo çizmedim, tam aksine dünyada, ülkemizde ciddi sorunlar var, hedeflerimizi teker teker sıraladım. Son birkaç aydır yaptığımız uygulamalar olumlu sonuç veriyor, piyasada güven tesis edildi ve bütün bu yansımaları ortaya koydum. Dolayısıyla benim tozpembe bir resim çizdiğim iddiası doğru bir iddia değildir. Bizim ikili ilişkiler çerçevesinde kaynağa ihtiyacımız yok demek istedim. Seyahatlerim kaynak arayışı çerçevesinde irdelenmemeli” şeklinde yanıtladı.

ŞİMŞEK’LE MECLİS HATIRASI

Meclis Genel Kurulu’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi görüşüldü. Hükümet adına bakanlığının bütçesini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sundu. Bütçe görüşmelerinin ardından AK Partili vekiller, Şimşek’i tebrik edip hatıra fotoğrafı çektirdi. (Rıza ÖZEL /ANKARA)

Haberin Devamı

5 SORUDA GRİ LİSTE

-FATF VE GRİ LİSTE NEDİR? Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 1989’da suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla OECD bünyesinde kuruldu. Türkiye 1991’de FATF tavsiyelerini kabul etti. FATF terörizm finansmanı ve kara para aklamaya karşı kara liste ve gri liste yayınlıyor. Gri liste bir ülkenin kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda eksiklikleri olduğu ve riskli ülkelerin gözlem altında tutulduğu anlamına geliyor.

-TÜRKİYE NE ZAMAN GRİ LİSTEYE GİRDİ? Türkiye 21 Ekim 2021 tarihinde gri listeye girdi. Şu anda gri listede Suriye, Uganda, Güney Sudan gibi ülkeler bulunuyor.

-GRİ LİSTEDE OLMAK ÜLKELERİ NASIL ETKİLİYOR? Gri listeye alınan ülkeler dış yatırım

çekme aşamasında zorluklar yaşayabiliyor. Yabancı sermayenin ülkeden çıkışına neden oluyor. Gelmesini de engelliyor. Hem finans hem de reel sektör şirketlerinin uluslararası alanda kredi arayışını olumsuz etkileyebiliyor.

Haberin Devamı

-GRİ LİSTEDEN ÇIKILABİLİR Mİ? Türkiye daha önce de 2011’de gri listeye girmiş ve 2014’te çıkmıştı. Bu da gerekli adımların atılması ve konsensus sağlanması durumunda gri listeden çıkılabileceğini gösteriyor.

-GRİ LİSTEDEN ÇIKILMASININ NE YARARI OLUR? Yabancı yatırımcının gelişi hızlanır. Şirketlerin, finans kesiminin daha rahat krediye ulaşımını sağlar.