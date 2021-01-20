Işık Plastik halka arz ne zaman yapılacak ve hisse kodu belli mi?

Işık Plastik halka arz süreci, Borsa İstanbul'un da onayıyla tamamlanıyor. Son aylarda pek çok firmanın Borsa İstanbul'da yerini almasıyla birlikte hızlanan halka arz süreçlerine Işık Plastik de dahil oldu. Peki, Işık Plastik halka arz ne zaman yapılacak ve hisse kodu ne olacak? İşte, o bilgiler

IŞIK PLASTİK HİSSE KODU NE OLACAK?

Borsa İstanbul'da işlem görecek olan Işık Plastik için hisse kodu ISKPL olarak tanımlandı.

IŞIK PLASTİK NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

Işık Plastik halka arz süreci 21-22 Ocak tarihlerinde tamamlanacak. 22 Ocak 13.00'da halka arz tamamlanmış olacak. Halka arzda "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" uygulanacak.

IŞIK PLASTİK SERMAYESİNİN NE KADARI HALKA ARZ OLACAK?

Işık Plastik’in çıkarılmış sermayesinin 43.741.000 TL’den 51.802.638 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 8.061.638 TL nominal değerli paylar ve mevcut ortaklarından Mehmet Çeker’in sahip olduğu 3.224.655 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 11.286.293 TL nominal değerli pay halka arz edilecek.

IŞIK PLASTİK TALEP TOPLAMA FİYATI NE KADAR OLACAK?

Sabit fiyatla talep toplanacak halka arzda talep toplama fiyatı 16,10 TL olarak açıklandı.