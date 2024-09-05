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İşgücünün gelir payı 20 yılda yüzde 1.6 düştü

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#Uluslararası Çalışma Örgütü#ILO#Pandemi
İşgücünün gelir payı 20 yılda yüzde 1.6 düştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 07:00

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), küresel işgücü gelir payında 2019-2022 arasında 0.6 puan düşüşün eşitsizliği artırdığını ve Birleşmiş Milletler’in (BM) sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik ilerlemeyi zorlaştırdığını duyurdu.

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ILO’nun yenilediği, “2024 Dünya İstihdam ve Sosyal Görünüm” raporunda, işçilerin küresel gelir pastasından aldıkları payın son 20 yılda önemli ölçüde azaldığı ifade edildi. Raporda, küresel işgücü gelir payının 2004’ten beri 1.6 puan düştüğü aktarılarak, bu düşüşün bu yıl işgücü gelirinde yıllık 2.4 trilyon dolarlık bir açığa denk geldiği ifade edildi.

PANDEMİ DERİNLEŞTİRDİ

COVID-19 salgınının küresel işgücü gelir payında önemli düşüşe sebep olduğuna da yer verilen raporda, küresel krizlerin mevcut eşitsizlikleri daha da kötüleştirdiğine vurgu yapıldı. Raporda, “COVID-19 pandemisi, özellikle sermaye gelirinin en zenginler arasında giderek daha fazla yoğunlaşması nedeniyle mevcut eşitsizlikleri artırmış ve ülkeler içinde ve arasında eşitsizliği azaltmaya odaklanan 10 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ne (SKH) ulaşma çabalarını baltalamıştır” değerlendirmesi yapıldı. 

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#Uluslararası Çalışma Örgütü#ILO#Pandemi

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