İşgücü ödemelerinin payı rekor seviyede... Türkiye ilk çeyrekte yüzde 5.7 büyüdü

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TÜRKİYE ekono-misi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.7 büyüme kaydetti. Yerel seçimlerin de içinde bulunduğu dönemde büyümeye en büyük katkıyı hanehalkının tüketimi verdi. İşgücü ödemelerinin gayri safi katma değer içindeki payı asgari ücret zammının da etkisiyle yüzde 42 ile rekor seviyeye çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Hedeflerimize kararlı adımlarla ilerliyoruz” mesajı verdi.

HANEHALKI TÜKETİMİ YÜZDE 7.3

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre harcamalar tarafında hanehalkı tüketimi geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 7.3 büyüdü. İlk çeyrekte en büyük katkı 5.45 puanla hanehalkı tüketiminden geldi. Öte yandan tüketimin büyümeye katkısı 2021’in ilk çeyreğinden bu yana en düşük seviyesine geriledi. Devletin tüketim harcamaları da önceki çeyreklere göre hızlanarak yüzde 3.9 büyüdü, bunun ekonomik büyümeye katkısı ise 0.51 puan oldu.

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DIŞ TALEPTEN POZİTİF KATKI

Toplam yatırımlar ilk çeyrekte yüzde 10.3 büyüdü. Bu kalemin toplam ekonomik büyümeye 2.55 puanlık desteği oldu. İhracat, ilk çeyrekte hızlanırken geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 4 büyüdü ve 0.93 puanlık katkı verdi.

İthalat ise yüzde 3.1 daraldı ve büyümeye 0.64 puan destek verdi. Böylece dış ticaretin büyümeye katkısı 1.6 puan oldu. Bu verilerle dış talebin beş çeyrek sonra büyümeye katkısının pozitife döndüğü görüldü.

İthalat 2021’in ilk çeyreğinden bu yana ilk kez negatif büyüme gösterdi. İlk çeyrekte stoklardan büyümeye negatif etki ise 4.4 puan olarak hesaplandı.

İNŞAATTA YÜZDE 11.1’LİK BÜYÜME

İnşaat sektöründe deprem sonrası toparlanma devam etti. İlk çeyreğin yüzde 11.1 ile en hızlı büyüyen sektörü olan inşaat, büyümeye 0.55 puanlık katkı verdi. Üretim tarafında tarım, yüzde 4.6 büyüme sağlayarak 0.1 puanlık pozitif katkı sağladı. Sanayinin büyümeye katkısı da bu çeyrekte artış gösterdi. Sanayi yüzde 4.9 büyüyerek 1.04 puanlık destek verdi. Bu destekte imalat sanayinin yüzde 4.7 büyümesi etkili oldu.

FİNANSTA BÜYÜME YÜZDE 2’DE KALDI

Finans sektörü ilk çeyrekte sadece yüzde 2 büyürken ekonomiye katkısı 0.12 puanda kaldı. Hizmetler sektörü yüzde 4.3 büyüyerek güçlü seyrini korurken büyümeye 1.14 puan katkı verdi. Bilgi iletişim sektörü ise yüzde 5.5 büyüyerek 0.2 puan, gayrimenkul sektörü yüzde 2.5 büyüyerek 0.2 puan, kamu yönetimi hizmetleri yüzde 3.3 büyüyerek 0.37 puan katkı sağladı. Yüzde 10.4 büyüyen vergi ve sübvansiyonlardan da 1.11 puanlık katkı geldi.

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YILMAZ: MİLLİ GELİR 1 TRİLYON 158 MİLYAR DOLAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyüdüğünü belirtti. Yılmaz, “2024 birinci çeyreği itibarıyla yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1 trilyon 158 milyar dolarla yeni tarihi zirveye yükselmiştir” dedi. 2024 yılının birinci çeyreğinde tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinin tamamının pozitif büyüme kaydettiğini belirten Yılmaz, “Bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit sermaye yatırımlarındaki yüzde 10.3’lük yüksek artış ve tüketim harcamalarının artış hızının yavaşlaması da büyümenin daha sağlıklı bir kompozisyonla ve dezenflasyon yaklaşımımızla uyumlu bir patikada ilerlediğini göstermektedir” diye konuştu. Yılmaz, “Ekonomimiz büyürken emeğin milli gelirden aldığı pay da artmaya devam etmektedir. İstikrar içinde, dengeli ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışı için Orta Vadeli Program’ımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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ŞİMŞEK: KARARLI ADIMLARLA İLERLİYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Hedeflerimize kararlı adımlarla ilerliyoruz. Rasyonel, öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarımızla ekonomimiz daha dengeli ve sürdürülebilir büyümeye doğru yol alıyor” dedi. Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmeye şöyle devam etti: “Net dış talebin büyümeye katkısı 5 çeyreğin ardından 1.6 puanla pozitif gerçekleşti. Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı son 44 çeyreğin en düşük seviyesi olan yüzde 8.7’ye geriledi. İkinci yarıda daha destekleyici dış koşullar ve ılımlı yurtiçi taleple birlikte bu yıl net dış talebin pozitif katkı verdiği bir büyüme öngörüyoruz. Programımız sayesinde dengelenen büyüme kompozisyonu, düşen cari açık, artan güven, iyileşen beklentiler ve hızlanan dış kaynak girişi dezenflasyona önemli ölçüde katkı sağlayacak.”

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