İşgücü göstergeleri OVP hedefleriyle uyumlu

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Şimşek, ekonominin yüzde 23’ünü oluşturan sanayi sektöründe büyümenin ılımlı seyrettiğini söyledi.

YAPISAL REFORMLARLA DESTEKLEYECEĞİZ

Temmuz ayı iş gücü istatistiklerini ve sanayi üretim endeksi verilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda değerlendiren Şimşek, şunları söyledi: “Ekonomide dengelenmenin sürdüğü yılın ilk 7 ayında istihdam yaklaşık 600 bin kişi arttı. İşsizlik oranı temmuzda yüzde 8.8 oldu. Ekonomimizin yüzde 23’ünü oluşturan sanayi sektöründe büyüme ılımlı seyrediyor. İlk yedi ayda sanayi üretimi yıllık yüzde 1.2 arttı. İhracat İklim Endeksi dış talep koşullarında iyileşmenin devam ettiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde ana ticaret ortaklarımızda güçlenmesi beklenen talep, üretimimiz ve ihracatımız açısından daha destekleyici olacak. İyileşen dış talep koşullarından azami ölçüde faydalanmak ve kalıcı rekabet gücü artışı için verimliliğe dayalı üretimi ve sanayide dönüşümü; iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye, ikiz dönüşümü sağlamaya ve beşeri sermayeyi güçlendirmeye odaklanan yapısal reformlarla destekleyeceğiz.”

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İŞSİZ SAYISI 112 BİN KİŞİ AZALDI

Türkiye’de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 0.4 puan azalarak yüzde 8.8’e geriledi. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 112 bin kişi azalarak 3 milyon 167 bin kişiye düştü.

GENÇLERDE YÜZDE 16.6

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 12.4 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 16.6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 12.2, kadınlarda ise yüzde 25 olduğu hesaplandı.