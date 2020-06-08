İşe dönüş sürecinde bu önlemleri gözden kaçırmayın

Koronavirüsten korunma amacıyla evden çalışma sistemine geçen firmalar yavaş yavaş ofislerine dönmeye başladı. Ancak tüm süreç boyunca alınan tedbirleri sürdürmek bu aşamada oldukça önem taşıyor. Uzmanlığı iş sağlığı ve güvenliği olan TürkGüven'in CEO’su Alp Timurhan Çevik “Virüsün bulaşma riskini ortadan kaldırmak için uzaktan çalışma sistemine geçen firmalar, kontrollü bir şekilde normalleşme dönemine geçiş yapıyor. Ancak bu süreçte de tedbiri elden bırakmamız gerekiyor. Bu bağlamda virüse karşı alınabilecek en temel önlem hijyen olduğunu bir kez daha vurgulamamız gerekiyor. İşveren ve çalışanlar temel hijyen kurallarına dikkat etmeli ve sosyal mesafelendirme işyerlerinde mümkün olduğu kadar sağlanmalıdır. Bununla beraber işverenlerin detaylı bir planlama yapması gerekiyor. Bu planlama, çalışanların bulundukları yer ve yaptıkları işlerle ilgili riskleri dikkate alarak oluşturulmalıdır” şeklinde konuştu.



Sosyal mesafe kilit nokta!



Sosyal mesafenin işe dönüş sürecinde en önemli nokta olduğunu belirten Çevik, “İşyerindeki herkesin (çalışanlar, ziyaretçiler, müşteriler dahil) en az 2 metre mesafe kuralını sürdürmesi gerekiyor. Aradaki mesafe, teması ortadan kaldırabileceği gibi solunum yolu damlacıklarıyla virüsün diğer kişilere bulaşmasını da önlüyor. Bu sebeple herkes 2 metre sosyal mesafe kuralına uymalıdır” dedi.



Çevik, sosyal mesafeye uyulabilmesi için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı;



• İşyerlerinde yaya trafiği tek bir yöne doğru akmalı ve sıralarda bekleme mesafesi olmalıdır.

• Çalışma saatleri düzenlenerek bina ve çalışma alanlarında aynı anda bulunan kişi sayısı azaltılmalıdır.

• Merdiven ve asansör kullanımları düzenlenmelidir.

• Yüz yüze toplantılar kaldırılmalıdır.

• Yakın temas kaçınılmazsa, çalışanlar ve kişiler arasında fiziksel bariyerler ve koruyucu ekranlar yerleştirilmelidir.

• Zemin ve duvarlara sosyal mesafeyi hatırlatan ve belirleyen işaretlemeler yerleştirilmelidir.

• Özellikle çıkışlarda ve toplanma bölgelerinde sosyal mesafenin sürdürülebilmesi için gerekli ek önlemler alınmalıdır.

• Ofis binaları, alışveriş merkezleri gibi birden fazla işyerinin paylaştığı işyerlerinde önlemler koordineli bir şekilde yürütülmelidir.

• Sosyal mesafenin korunabilmesi için işyerlerindeki sosyal aktiviteler de ertelenmelidir.



Çevik alınması gereken kontrol önlemlerini ise şöyle açıkladı:



1. Kişisel temastan kaçınmak: Bulaşma riskini ortadan kaldıracak en etkili yol, kişilerin birbirleriyle ve potansiyel kirli yüzeylerle temastan kaçınmasıdır.



2. Sağlık Gözetimi ve Kontrolü: Virüs bulaşmış kişilerin tespiti, virüs bulaştığı bilinen veya potansiyel vakaların izole edilmesi ve işyerinden uzaklaştırılması aynı zamanda potansiyel vakalar ile temas etmiş kişilerin takip edilmesi önemlidir. Virüs taşıyan bir kişi semptomları henüz göstermemiş olabilir veya hiç göstermeyecek olabilir. Bu yüzden, özellikle işe dönüş sürecinde çalışanların sağlık yönünden değerlendirilmesi gerekir. Bu değerlendirme, eğer mümkünse, klinik testlerle de sağlanabilir. Bulaşmayı engellemek için etkili olmasa da işyerlerinde düzenli ateş ölçümü yapılabilir. Özellikle, işyerine girişlerde yapılması daha doğrudur. Çalışan, hem kendisinde hem de aynı evi paylaştığı kişilerde semptomların ortaya çıkması veya pozitif çıkmaları durumunda yapılması gerekenleri bilmelidir. Özellikle bir çalışanın işyerinde semptomları göstermesi durumunda derhal işyerinde bu konuda eğitimli ekibe bilgi verilmeli ve çalışan en kısa sürede izole edilmelidir. Bu süreçte hastanın temas ettiği kişilerin listesi çıkarılmalı, temasta bulunulmuş kişilere bilgilendirme yapılmalıdır. Eğer gerekiyorsa, temasta bulunmuş kişiler karantinaya gönderilebilir. Hasta kişinin bulunduğu çalışma alanı temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.



3. Kişisel hijyen: Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve su ile yıkanmalı veya alkol bazı dezenfektanlar ile temizlenmelidir. Çalışanlar doğru el yıkama tekniği konusunda bilgilendirilmeli ve tek kullanımlık kağıt havlular tercih edilmelidir. Bunların da ağızları kapalı atık kutularına atılması sağlanmalıdır. Çalışanlarin yüzeyler, merdiven trabzanları, kapı kolları, aydınlatma ve kontrol düğmelerine dokunması mümkün mertebe engellenmeli ve çalışanlar uyarılmalıdır. Çalışanlar öksürük ve hapşırık adabı konusunda bilgilendirilme ve tek kullanımlık kağıt mendil kullanmaları önerilmelidir. Paylaşımı zorunlu olan eşya ve ekipmanlar her kullanım öncesi dezenfekte edilmelidir.



4. Kişisel Koruyucu Donanım: Yüz maskeleri, yüz siperleri, eldiven, tulum veya pozitif basınçlı solunum maskeleri kullanılabilir. Hasta kişilerin virüsü diğer kişilere bulaştırma olasılığını azaltır. Çalışırken sürekli olarak sosyal mesafeyi koruyamayan kişiler, hasta veya potansiyel vakalara müdahale eden kişiler, özellikle KKD kullanmalıdır.



5. İşyeri Temizlik ve Dezenfeksiyonu: Temizlik ve dezenfeksiyon kirliliği azaltır ve böylece virüsün bulaşmasını önler. Bu sebeple kirli yüzeyler ve ekipmanlar sık sık temizlenmelidir. Ayrıca sık yapılan temizlik aynı zamanda çalışanlara hijyenin önemi konusunda bir mesaj verir. Bu nedenle, işyerlerindeki temizlik faaliyetleri sıklaştırılmalıdır.



6. Havalandırma: Kapılar ve pencereler açılarak doğal havalandırma sağlanmalı, mekanik havalandırma kullanılıyorsa kesinlikle virüsü engelleyecek filtrelere sahip olmalıdır. Filtrelenmemiş havanın işyeri içerisinde devir daim yapması engellenmelidir. Havalandırma sistemlerinin bakım ve temizliği yetkin kişiler tarafından düzenli olarak yapılmalıdır.