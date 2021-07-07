İşçiler Yıltaş’ın iflasını istedi

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dava, mahkeme kararı ile alacaklı konuma gelen 10 işçi adına açıldı. Dava dosyasına göre, otelin değişik birimlerinde çalışan 80 kadar işçi, 3 yıl önce, alacakları ödenmeden işten çıkarıldı. İşçiler, biriken maaşları yanı sıra kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmediğini öne sürerek iş mahkemelerinde dava açtı. Her bir işçinin ayrı ayrı açtığı davada, mahkeme, şirketi haksız buldu. Mahkeme kararlarında, işçilerin tazminatlarının faizi ile ödenmesine hükmedildi.



ÖNCE İCRA TAKİBİ

İşçiler, mahkemeden aldıkları olumlu kararlar sonrası, ödemelerinin yapılması için şirket yetkilileri ile görüştü. Ancak olumlu bir yanıt alınamadı. İşçiler bu kez, mahkeme kararı ile icra takibi başlattı. Şirket, yapılan takiplere itiraz etmedi. İcra takipleri sonrası geçen aylarda otelde haciz işlemi dahi yapıldı. Tutanak altına alınan eşyalar, otelde yeddi emin olarak bırakıldı. Yapılan haciz işlemi sonrası da bir sonuç elde edemeyen işçiler bu kez, doğrudan iflası istemi ile dava açtı. 10 işçi adına açılan dava dilekçesinde imzası bulunan Av. Av. Bekir Mushap Kılınç, şirketin iflasına karar verilmesini talep etti. Konu ile ilgili ulaştığımız şirket avukatı Filiz Öztürk Çelik ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.

İTO’DA 15 YIL BAŞKANLIK YAPTI

Şimdilerde iflas davasına konu olan otel 20 yıl kadar önce Şile’de açıldı. 165 odalı oteli, mülkeyetin de sahibi olan Yıltaş İnşaat Turizm AŞ işletti. 2018 sonuna doğru ise otelin işletmesi başka bir firmaya verildi. İşletme devrinden birkaç ay sonra da otelin mülkiyeti bir deri firmasına satıldı. Bir dönem iş dünyasının duayenleri arasında yer alan Mehmet Yıldırım 1990’dan 2005’e kadar İTO’nun başkanı olarak görev yaptı. Yıldırım, şimdilerde Formula I yarışlarının da yapıldığı pistlerin olduğu bölgeye ilişkin projenin de mimarları arasında yer alıyor.

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