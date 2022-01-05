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İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 25.47

#İşçi#Bağ-Kur#Emekli
İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 25.47
Noyan Doğan

Açıklanan enflasyona göre, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri 2022’nin ocak-haziran döneminde maaşlarını yüzde 25.47 zamlı alacak. Ocak ayından itibaren 2.500 liradan düşük emekli aylığı kalmayacak.

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14 milyona yakın emeklinin beklediği zam oranı belli oldu. Ocak ayında hem görevdeki memurlar ve memur emeklileri hem de SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri maaşlarını zamlı alacak. Yeni zamlardan dul ve yetim aylığı alanlar da yararlanacak. Bugünden itibaren tüm emeklilerin zamlı maaşlarını, ek ödemelerini ve ocak ayında eline geçecek maaş tutarını kuruşu kuruşa yayımlayacağız. Önce SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri ile başlıyoruz.

ENFLASYON KADAR ZAM

Emekliler ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. TÜİK, 2021 haziran-aralık enflasyonunu açıkladı ve zamlar da netleşti. SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri 2022’nin ocak-haziran döneminde maaşlarını yüzde 25.47 zamlı alacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama kapsamında da aylık geliri 1.500 liradan başlayan yaklaşık 1.2 milyon emeklinin maaşı ise 2.500 liraya yükseltilecek.

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EN DÜŞÜK MAAŞ 2500 TL

Buna göre 2022’nin ocak ayından itibaren 2.500 liradan düşük emekli aylığı kalmayacak. Yeni düzenleme ile de 2022’deki yüzde 25.47’lik zamla birlikte emekli maaşı 2.500 liranın alında olan emeklilerin maaşları 2.500 liraya çıkarılmış olacak. Yeri gelmişken belirtelim ve yanlış anlaşılmayı da önleyelim, yeni uygulama, emekli maaşı önce 2.500 lira çıkartılıp, sonra yüzde 25.47 zam uygulanacak şeklinde olmayacak.

2021 yılında ise SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri ocak ayında maaşlarını yüzde 8.36, temmuz ayında ise yüzde 8.45 zamlı almıştı. Böylece 2021 yılında emeklilerin toplam zammı yüzde 16.81 olmuştu.

İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 25.47

İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 25.47

İşçi ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 25.47


YARIN: Memur emeklilerinin zamlı maaşları

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#İşçi#Bağ-Kur#Emekli

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