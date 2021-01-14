‘İşbirliği için kamu düzenlemesi önemli’

Etkinlikte, Kore ve Çin gibi Uzakdoğu ülkelerinin uzun yıllardır tecrübe ettiği, Avrupa Birliği’nin yeni sanayi stratejisinde daha yoğun bir şekilde gündemine aldığı rekabet öncesi işbirliği konusu ele alındı. TÜSİAD Yeni Nesil Sanayi Çalışma Grubu Başkanı Oğuzhan Öztürk’ün moderatörlüğünde gerçekleşen panelde rekabet öncesi işbirliğinin önemi, özellikle Ar-Ge ve teknoloji alanında ulusal ve küresel rekabet öncesi işbirliği modelleri ele alındı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, “Küresel ölçekte örnekleri giderek artan rekabet öncesi işbirliği modeli ülkemizde maalesef henüz gelişme aşamasında. Bunun için hem şirketlerimizin birlikte çalışma kültürlerinin gelişmesi hem de kamu politikalarının bu iş birliklerini destekleyici şekilde düzenlenmesi büyük önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.