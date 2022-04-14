‘İşbaşı’ programında detaylar belli oldu

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Buna göre, işbaşı eğitim programlarına 15 yaşını tamamlamış, işverenin birinci veya ikinci derece yakını olmayan, emekli olmayan, işverenin işyerlerinde sigortalı gözükmeyen herkes katılabiliyor. İşverenlerde ise “en az 5 sigortalı çalışana sahip olmak, İŞKUR’a kayıtlı olmak, katılımcıların en az yüzde 70’ini 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az 3 katı kadar süreyle istihdam etmeyi taahhüt etme” şartı aranıyor. İşverenler mevcut çalışanlarının yüzde 30’u kadar katılımcı talep edebiliyor. İşbaşı eğitim programları, “nitelik gerektirmeyen meslekler” dışındaki alanlarda düzenleniyor.



179 LİRA HARÇLIK



İşbaşı eğitim programlarının süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay oluyor. Haftalık 45 saatlik eğitimler veriliyor. Katılımcılara programa fiilen katıldıkları gün üzerinden iş arayan statüsündeyse günlük 163.59 TL, öğrenciyse 122.69 TL, işsizlik ödeneği alıyorsa günlük 81.80 TL, geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde eğitim alıyorsa günlük 179.95 TL cep harçlığı ödeniyor. Genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi de program boyunca İŞKUR tarafından karşılanıyor. Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında işveren tarafından yapılan ve aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin vergi matrahından indirilmesi imkânı da bulunuyor. Bu programlara, 81 ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile İŞKUR E-Şube üzerinden başvuruda bulunulabiliyor.



NE KADAR SÜRECEK?



-Program dahilinde işverenler aynı ilde ve aynı vergi numarası altında yer alan işyerlerinde çalıştırdıkları sigortalı sayılarının yüzde 30’una kadar katılımcı talep edebilecekler. Ayrıca, Türk Meslekler Sözlüğünde meslek ana grubu “Nitelik Gerektirmeyen Meslekler” olarak belirlenen meslekler dışındaki mesleklerde de program düzenlenebilecek. Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak belirlendi. Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilecek.