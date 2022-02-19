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İş sağlığı ve güvenliği için 7,5 milyon TL hibe desteği

#Hibe Desteği#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı#Ekonomianasayfa
İş sağlığı ve güvenliği için 7,5 milyon TL hibe desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) kapsamında 80 yer altı maden işletmesine 7,5 milyon TL hibe desteği sağladı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, MİSGEP kapsamında Finansal Destek ve Rehberlik Programı faydalanıcısı olan 80 yer altı maden işletmesine 8’inci hibe ödemesi gerçekleştirildi. Faydalanıcı iş yerlerine aldıkları hizmet karşılığında şubat ayında 1,1 milyon TL, 8 ay toplamında ise 7,5 milyon TL hibe desteği sağlandı.

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Program kapsamında finansal desteğin yanı sıra rehberlik desteği ile iş sağlığı ve güvenliği alanında işletmelerin kurumsal kapasitelerinin geliştirmesi hedefleniyor. Bu kapsamda bakanlıkça belli aralıklarla işletmelere saha ziyaretleri yapılarak, yeni ve önleyici yaklaşımlarla yeraltı kömür ve metal madenlerine rehberlik yapılıyor.

Şehir merkezlerine uzak, jeolojik ve iklim koşullarının ağır olduğu yeraltı maden ocaklarına yapılan saha ziyaretlerinde yerinde gözlemler yapılarak, sahanın ihtiyaçlarına birlikte çözüm üretiliyor. Verilen finansal destekler ve teknik rehberlik çalışmalarının da katkılarıyla yeraltı çalışma alanlarında yüzde 55 oranında iyileşme sağlandı. Bakanlığın finansal destek ve teknik rehberlik desteği, 2023 yılı Nisan ayına kadar devam edecek.

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#Hibe Desteği#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı#Ekonomianasayfa

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