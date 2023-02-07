İş makinesi ve vinç çağrısı

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Türkiye’deki tüm iş makinelerinin ve vinçlerin deprem bölgesindeki il, ilçe ve köylere en hızlı şekilde gitmesi gerekiyor. Zira büyük Marmara Depremi başta olmak üzere son zamanlarda yaşadığımız İzmir ve Elazığ depremlerinde de Türkiye, iş makinesi ve vinçlerin ne kadar kritik roller üstlendiğini gördü.

Şu an öncelik vatandaşlarımızın hayatı. Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Hatay, Adana ve Şanlıurfa başta olmak üzere 10 şehirde binlerce bina yıkıldı. Göçük altında kalan vatandaşların kurtarılması için ise Türkiye’nin her bölgesinden arama kurtarma ekipleri yola çıktı. Dün günün ilk saatlerinde devam eden depremlere rağmen çalışmalar sürdü.

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ÇALIŞMALARI HIZLANDIRIYOR

Deprem sonrasında arama-kurtarma çalışmaları için çok sayıda ilçe ve bölgeden özellikle iş makinesi ve vinç talebi geldi. Arama kurtarma ekiplerinin kaldıramadığı dev beton blokları hızla kaldırarak enkaz altındaki yaralı vatandaşların kurtarılması için bu araçlar oldukça önemli. Çöken bina sayısının fazla olmasından dolayı bu konuda şirketlerin ve bireylerin de gönüllü olarak çalışmalara katkı sunması gerekiyor.

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HEMEN ARADILAR

Türkiye’deki çok sayıda iş makinesi operatörünün çalışmalar için bölgeye gittiğini ya da kendilerinin bir yönlendirme beklediğini söyleyen Toplu İş Makineleri Operatörleri Derneği Başkanı Bünyamin Cavlak, “Arama ve kurtarma çalışmalarında ağır iş makineleri çok kritik görevleri gerçekleştiriyor. Deprem haberi gelir gelmez üyelerimizden çağrılar aldık. Ankara’dan ve deprem bölgelerindeki yakın ilçelerden hareket etmeye hazır olduklarını bildirdiler, bazıları yola çıktı bile. Bizimle bağlantılı olmayanlar da hızla bölgeye gitmeli” dedi.

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HEPSİNİN YARDIMINA KOŞMALIYIZ

Sabah saatlerinde AFAD ile iletişime geçtiklerini ve onların yönlendirmesi ile hareket etmeyi beklediklerini söyleyen Cavlak, “Arama-kurtarma ekiplerimize destek olmamız gerekiyor. Enkaz altında bizi bekleyen her vatandaşımızın yardımına koşmalıyız. Resmi yetkililer bize nereyi gösterirse orada çalışırız. 1211 üyemiz gönüllü olarak çalışmak için emir bekliyor” diye konuştu.

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TMB 48 SAAT İÇİN UYARDI ÜYELERİNE ÇAĞRIDA BULUNDU

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), “Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremin ardından üyelerimize olası ihtiyaçlar konusunda çağrıda bulunduk. Yetkili mercilerden Birliğimize ulaşan iş makinesi gibi taleplerin hızlıca karşılanması noktasında da koordinasyon sağlayacağız” açıklaması yaptı. Türkiye Müteahhitler Birliği şu açıklamada bulundu: “Bu tür afetlerde zor durumda kalan ve adeta hayata tutunmaya çalışan insanlara ilk 48 saat içerisinde ulaşabilmenin ayrı bir öneme sahip olduğu hepimizce bilinmektedir. Bu kez mevcut ağır kış şartları da göz önünde bulundurulduğunda, zamanla olan yarış daha da önemli bir hâl almakta. Üyelerimize olası ihtiyaçlar konusunda çağrıda bulunduk. Özellikle depremin yaşanmış olduğu şehirlerimizde ve/veya yakın bölgelerde faaliyetleri bulunmakta olan üyelerimizin mevcut deprem enkazının kaldırılmasına yönelik çalışmalara destek vermek üzere öncelikle yetkili mercilerden gelecek taleplere uygun olarak ve yine yetkili mercilerle koordineli bir şekilde makine/ekipman desteğinde bulunmalarının, bu olumsuz tablonun bir an evvel ortadan kaldırılmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Yetkili mercilerden Birliğimize ulaşan iş makinesi gibi taleplerin ivedilikle karşılanması noktasında da koordinasyon sağlayacağız.”

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İŞ MAKİNELERİ ENVANTERİ ÇIKARILIYOR

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) üyeleri ile iletişime geçerek, envanter çalışması başlattı. Dernek Başkanı Mehmet Kalyoncu konuyla ilgili Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı: “Üyelerimizin envanterindeki, iş makinesi, konteyner, jeneratör gibi afet anında kullanılabilecek makinelerin bir envanter listesini çıkarıyoruz. AFAD ile irtibat halindeyiz. Toplanan yardımları onların koordinasyonuyla ilgili bölgelere ileteceğiz. Bir daha bu acıları yaşamamak adına özellikle belediyelerimizin ruhsat süreçlerinde dijitalleşmeye geçme, hesap verebilir ve daha şeffaf bir sürece girmesi çok elzem.”

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BÜYÜK VİNÇLER NEDEN ÖNEMLİ

30 Ekim 2020’de İzmir’de 6.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. 10’dan fazla bina yıkıldı. 119 kişi öldü. İki elin parmakları kadardı çöken bina sayısı. Ve her binanın başında yüzlerce arama kurtarma personeli vardı. Bu çalışmaların en önemli aktörü ise beton blokları bir bir kaldıran her binanın başındaki dev vinçler oldu. Dün 10 ilimizi vuran büyük depremler soncunda ise 3 binden fazla bina çöktü. İlk saatlerde ölen vatandaşlarımızın sayısı bini geçti. Binlerce kişi de enkaz altında kaldı. İzmir depreminde çalışırken yaptığım en önemli gözlemlerden biri olarak vinçlerin de en az arama-kurtarma ekipleri kadar değerli çalışmaları idi. Çünkü ne zaman çalışmalar tıkansa, ne zaman tünel açan ekiplerin önüne bir beton blok gelse hemen bu vinçler devreye giriyor ve ortak bir çalışma ile enkaz altında ilerleme sağlanıyordu.

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ÇOK DAHA FAZLA İHTİYAÇ VAR

Bugün ise her ilimizde çöken yüzlerce bina ve enkaz altında binlerce vatandaşımız var. İşte bu yüzden butün iş makinelerinin, bütün vinçlerin Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Şanlıurfa ve Adana’ya doğru yola çıkması lazım. Şantiyelerdeki vinçlerin, kamyonların ve diğer iş makinelerinin beklememesi gerekiyor. Bugün hâlâ yola çıkmamış olanlar için de geç değil. Unutmayın ilk 3 gün çok önemli arama kurtarma çalışmalarında. Üstelik geride bıraktığımız acı tecrübelerde günler sonra enkazdan çıkarılan vatandaşlarımız oldu. Ayrıca enkaz çalışmalarının hızla devam edebilmesi için yukarı kısımlardan çıkan harfiyatın bölgeden uzaklaştırılması gerekiyor. Arama kurtarma ekiplerine rahat çalışma alanı açabilmek için kamyonların da bölgede olması önemli.

BELEDİYELER HAREKETE GEÇTİ

İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir ve Konya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm belediyeler dün gün içinde deprem bölgesine itfaiye ve ağır iş makinesi sevkiyatı gerçekleştirdi.

İŞ MAKİNELERİ VE KONTEYNERLERİ BÖLGEYE YOLLUYORUZ

BÖLGEDE çimento fabrikaları, barajlar, inşaat şantiyeleri bulunan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, AFAD ile hemen irtibata geçtiklerini ve bir hareket planı yaptıklarını söyledi. Özdemir, şu bilgileri verdi: “Öncelikle iş makineleri ve konteynerlerimizin envanterini çıkarıyoruz. Hepsi bölgeye gönderilecek. Tüm şantiyelerimiz, fabrikalarımız depremzedelerin kullanımına açılmıştır. Ben bölgedeki tüm şantiyelere, konteyner sahiplerine aynı çağrıyı yapıyorum. Vatandaşlarımızın kullanımına açılmalılar” dedi. İskenderun Limanı’nın da depremde darbe aldığını söyleyen Özdemir, ilgililerle sürekli temas halinde olduklarını ve bölgeye uçak tahsis edildiğini de vurguladı.

‘GEMİLER İŞ MAKİNELERİNİ İSKENDERUN’A GÖTÜRSÜN’

Bu konuda emekli Tümgeneral Cem Gürdeniz de önemli bir çağrıda bulundu. Gürdeniz, yaptığı açıklamada, “deprem bölgesine en yakın liman kenti İskenderun’a amfibi gemilerimizin iş makineleri götürmesi ve harp hastaneleri kurmasının yaraların sarılmasına destek olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.