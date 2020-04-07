İş Kurumu’nda 24 saat kısa çalışma mesaisi

Normal koşullarda birkaç yılda gelecek başvurunun son 15 günde geldi. Daha çok orta ve büyük ölçekli firmaların başvurduğu kısa çalışma başvurularına, koronavirüs salgını sonrası büyük, küçük, orta ölçekli yüzbinlerce işletme yöneldi. İçişleri Bakanlığı’nın faaliyetini durdurduğu 150 binden fazla işletme de bu kapsama girdi. Bu nedenle geçen yıl 101 bin çalışan kısa çalışma ödeneğinden yararlanırken, bu yıl şimdiden 1 milyondan fazla çalışan için başvuru yapıldı. Bu da Türkiye İş Kurumu’nun birkaç yıllık iş yükünün birkaç haftaya toplanmasına neden oldu. İş Kurumu’yla birlikte, sürecin diğer aktörü olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Teftiş Kurulu da benzer mesaiyi yaşıyor. Türkiye İş Kurumu, kısa çalışma ödeneğinin yanı sıra işsizlik maaşı bağlanmalarına ilişkin de başvuruları sonuçlandırmakla yükümlü bulunuyor. Bu nedenle her iki bölümdeki dosya incelemeleri gece-gündüz devam ediyor.

KORSAN FORM

Kısa çalışma ödeneğine başvuruda ilginç durumlar da yaşanıyor. Bazı küçük işletmelerin hiçbir çalışanı olmadığı halde başvurduğu da görülebiliyor. Türkiye İş Kurumu’nun sayfasındaki form kullanılıyor ama bazı işletmeler, bilgisizlik nedeniyle farklı “korsan” formlarla başvurabiliyor. E-posta ortamında başvurunun gitmediğini düşünerek onlarca kez aynı e-postayı gönderenler de bulunuyor. Rekorlardan biri, 82 kez aynı başvuruyu yapan işletmede bulunuyor.