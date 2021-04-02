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Ekonomi
Nuray BABACAN / ANKARA
Haber Giriş: 02.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

İş kazalarında ‘hesap’ değişti

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
İş kazalarında ‘hesap’ değişti

Çalışanlara iş kazası gibi durumlarda yapılan iş göremezlik ödemelerinin hesaplama kriterleri değiştiriliyor.

Sahte sigorta yapılarak SGK’dan yüksek bedeller alındığı saptandı. Bu nedenle iş göremezlik ve analık gibi ödemelerde haksız kazancın önlenmesi için hesaplama 3 ay üzerinden değil, geriye doğru 12 ay üzerinden yapılacak.

PAKET ÇALIŞMASI

Hükümette çalışmaları süren ekonomik paketle ilgili tüm bakanlıkların önerileri toplantı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın gündeme alınmasını istediği yasal düzenlemelerden biri de iş kazalarına ilişkin ödeneklerde yapılan sahtekarlıklar oldu. Maddenin gerekçesinde yaşanan sorun şöyle özetlendi:

SAHTE SİGORTA OLAYI

“Geçici iş göremezlik ödeneği hesaplanırken, ödeneğe esas kazanç sigortalının son 3 aydaki ortalama kazancına göre belirlenmektedir. Sahte sigortalılık yapılarak ve ödeneğe esas kazanç ilgili üç aylık dönemde daha yüksek gösterilerek yüksek geçici iş göremezlik ödenekleri alınabilmektedir.

YÜKSEK ÖDEME ALIYORLAR

Düzenleme ile hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönemin 12 aya çıkarılması ve belirli bir prim ödeme gün sayısı şartını sağlamayan sigortalılara ödenek tutarında üst limit belirlenmesi suretiyle fazla ödenek ödenmesinin engellenmesi amaçlanmıştır.”

ÖDEME HESAPLAMASI

Geçici iş göremezlik ödeneği, sosyal sigortacılık bakımından, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta kollarından istirahatli bulunan sigortalıya işten kaldığı günler için kurumca yapılan ödeme olarak tanımlanıyor. Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği, SGK tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla sigortalıya ortaya çıkan iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için veriliyor.

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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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