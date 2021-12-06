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İş insanına 2.3 milyon Euro’luk ‘senet’ oyunu

#Senet#Dolandırıcı#Tedbir

Sahte senetler can yakmaya devam ediyor. Bu kez son olayın yaşandığı yer Yozgat. İş insanı İbrahim Hazer (59), kargocu kılığında gelen kişinin uzattığı teslim tutanağını imzaladı. Ancak tutanağın altına yerleştirilmiş bir senet bulunuyordu. Tek imza ile 2.3 milyon Euro borçlandırılan Hazer’in mal varlığına tebdir konuldu.

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Yozgat Çayıralan’a bağlı Günyayla köyü doğumlu İbrahim Hazer, 1978’de, çalışmak üzere Almanya’ya gitti. Uzun yıllar bu ülkede çalışan Hazer yıllar sonra Türkiye’ye döndü. Ankara’da bir şirket kuran Hazer, Almanya'da devlet ihalelerine girerek inşaat işleri yapmaya başladı. Doğup büyüdüğü köyü ve ilçesine de birçok yatırım yapan Hazer'e kaymakamlık, belediye ve çeşitli kurumlar tarafından teşekkür plaketleri verildi. Plaketlerin birçoğunu kargoyla alan Hazer'e geçen eylül ayında yine bir kuryeyle ‘teşekkür plaketi’ geldi. Hazer plaketi teslim alırken, imza bölümü kesilerek kargo teslim tutanağının altına yerleştirilen 2 milyon 300 bin Euro’luk borç senedine imza attı. Dolandırıldığını fark etmeyen Hazer, aylar sonra mal varlığına gelen hacizle şoke oldu.

35 MİLYONLUK BORÇ YÜKÜ

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Özel bir araçla gelen kargocularının kendisini acele ettirdiğini belirten İbrahim Hazer, "Beni telefonla aradılar. 'Size özel bir kargo var, başkasına teslim edemeyiz' dediler. Normal bir araç geldi. 'Aracımız arızalandı, bu aracı başkasından aldım, acele götüreceğim' diyerek beni acele ettirip, kargo tutanağını imzalattılar. Kargo paketinden ‘Konya Yozgatlılar Derneği’ tarafından gönderilmiş gibi gösterilen bir teşekkür plaketi ve altından bir kilo Konya şekeri çıktı. Sonradan araştırdığımda da böyle bir derneğin olmadığını ve kargo tutanağının altına dolandırıcılar tarafından boş senet yerleştirildiğini öğrendim. Bir Alman vatandaşından borç almışım gibi göstererek senedin üzerine 2 milyon 300 bin euro, bugünkü Türk parası ile yaklaşık 35 milyon lira borç yazmışlar. Senedi bir kişiye ciro ettirerek evime, iş yerime haciz gönderdiler" bilgisini verdi.

HAZER: HAYATIMI KARARTTILAR

Teminat yatırarak haciz işlemlerini durdurduğunu ifade eden İbrahim Hazer, “Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Menfi tespit davası açtım, teminat yatırarak yapılan icranın durdurulmasını sağladık. Teminatı veremeseydim, bankadaki param karşıdakilerin olacaktı. Paramı ilçeme yatırım yapmak için getirdim. Ama maalesef bir imza ile bütün hayatımı kararttılar; yatırım yapamaz hale geldim. Bu konuda yeni yasa çıkartılması gerekiyor. Kişisel senetlerde bir limit belirlenmesi ve limit üzerinin noter aracılığıyla yapılması, dolandırıcıları engelleyecektir. Vatandaşlara da tavsiyem; imza atarken on kere düşünsünler. Altına üstüne baksınlar, attıklarını kontrol etsinler” diye konuştu. Hazer, bu işi yapanların banka hesaplarında ne kadar para olduğuna kadar bildiklerini ve kendisini yakından tanıyan biri olduğunu tahmin ettiğini söyledi.

 

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#Senet#Dolandırıcı#Tedbir

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