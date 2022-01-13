İş insanı Halil Bekmezci vefat etti

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Beks Grup Onursal başkanı Halil Bekmezci 1933 Yılında Çorum'da dünyaya geldi. İş hayatına erken yaşta başlayan Bekmezci 1975 yılında çorap sektörüne atılmış olup Tekstil sektörünün de birçok kolunda imalat ve ihracat konusunda öncülük yaptı.
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Halil Bekmezci 2008'den sonra denizcilik sektöründe de bir çok yatırımlar yaptı. Örnek bir iş insanı olan Bekmezci'nin cenazesi bugün öğlen namazına müteakiben Florya Basınköy camiinde kılındıktan sonra Büyükçekmece mezarlığına defnedilecek.