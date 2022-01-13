İş insanı Halil Bekmezci vefat etti

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Halil Bekmezci 2008'den sonra denizcilik sektöründe de bir çok yatırımlar yaptı. Örnek bir iş insanı olan Bekmezci'nin cenazesi bugün öğlen namazına müteakiben Florya Basınköy camiinde kılındıktan sonra Büyükçekmece mezarlığına defnedilecek.