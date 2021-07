İş insanı Eser Cevahir'e fahri konsolosluk

Cevahir Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında fahri konsolosluk beratı iş insanı Cevahir'e takdim edildi.



Eser Cevahir'i yeni görevi için tebrik eden Bakan Osmani, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ekonomik iş birliğinin daha üst seviyelere ulaşacağına dair inancının tam olduğunu, ayrıca yatırım olanaklarının da artacağını bildirdi.



Osmani, "Göreviniz süresince her iki ülkenin ortak çıkarları bağlamında her alanda ilişkilerin güçlendirilmesi için Kuzey Makedonya'yı temsil edeceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti büyük olanaklara sahip bir ülke." ifadelerini kullandı.



Bakan Osmani, Cevahir'in Kuzey Makedonya Fahri Konsolosluk görevinin Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli bölgelerini kapsadığını açıkladı.



Eser Cevahir ise ülkeler arası karşılıklı fırsat ve olanakların en üst düzeyde değerlendirilerek, her alanda ilişkilerin artarak güçlendirilmesi için uzun yıllardır ticari faaliyet sürdürdüğü Kuzey Makedonya'yı temsil edeceği için çok mutlu olduğunu anlattı.



Açıklamada, Cevahir Şirketler Grubu'nun Balkan ülkelerindeki faaliyetlerini yürüten Eser Cevahir'in uzun bir süredir bölgede büyük çaplı yatırımları yönettiği bildirildi.

