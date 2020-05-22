İş gücü girdi endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü girdi endekslerini yayımladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 4,6, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4 artarken, inşaat sektöründe 9,5 geriledi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayide değişmezken, inşaat sektöründe yüzde 11,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,9 geriledi.

Brüt ücret-maaş endeksi de yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayide yüzde 19,9, inşaatta yüzde 2,9 ve ticaret-hizmette yüzde 15,7 yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın çeyreğine göre yüzde 0,8 arttı. Alt sektörlere bakıldığında endeks, sanayide yüzde 1,3, ticaret-hizmette yüzde 0,7 yükselirken, inşaat sektöründe yüzde 0,2 azaldı.

ÇALIŞILAN SAAT VE BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSLERİ

Çalışılan saat endeksi de bu dönemde yüzde 1,9 düşüş gösterirken, alt sektörlerden sanayide yüzde 0,7, inşaatta yüzde 2,2 ve ticaret-hizmette yüzde 2,6 azalış oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi, bu dönemde yüzde 4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe yüzde 5,2, inşaat sektöründe yüzde 3,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,3 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, yıllık bazda yüzde 18,1 artarken, alt sektörlerden sanayide yüzde 18,6, inşaatta yüzde 15,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 17,3 yükseliş görüldü.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ

Saatlik kazanç endeksi de yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 20, inşaat sektöründe yüzde 16,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 17,9 yükseldi. Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi de yılın ilk çeyreğinde yüzde 13,3 arttı. Endeks, alt sektörlerden sanayide yüzde 11,5, inşaatta yüzde 12,4 ve ticaret-hizmette yüzde 14 yükseliş gösterdi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayide yüzde 5,5, inşaatta yüzde 5,1 ve ticaret-hizmette yüzde 5,9 arttı. Saatlik kazanç endeksi, bu dönemde yüzde 6 artarken, sanayi sektöründe yüzde 5,9, inşaat sektöründe yüzde 5,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6 yükseliş olarak kayıtlara geçti.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 2,9, inşaat sektöründe yüzde 3,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,3 yükseliş gösterdi.