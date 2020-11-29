‘İş dünyasıyla sonuç odaklı görüşme’

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan başkanlığında ekonomi yönetiminin iş dünyasıyla görüşmeleri TOBB’la devam etti. Bakan Elvan ile Adalet Bakanı Gül’ün iş dünyasıyla görüşmelerinin ikincisi, TOBB yönetimiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TCMB Başkanı Naci Ağbal ve TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katıldı.



Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan toplantıyla ilgili olarak Twitter’dan, “İş dünyası ile görüşmelerimizi TOBB ile sürdürdük. Bakanlarımız Abdulhamit Gül, Zehra Zümrüt Selçuk, Mustafa Varank, Bekir Pakdemirli ve Ruhsar Pekcan ile TOBB heyetinin görüş ve önerilerini dinledik. Sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdik” açıklamasında bulundu. Elvan, gelecek hafta da MÜSİAD’la görüşüleceğini belirtti.



İKİ BÖLÜMLÜ TOPLANTI

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yazılı açıklamasında, “Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve TCMB Başkanı Naci Ağbal katılımı ile iki oturumdan oluşan çok kapsamlı bir istişare gerçekleştirdik” dedi. İlk oturumda ekonomi ve reform gündemini istişare ettiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, ikinci bölümde ise tüm sektörleri bir araya getiren Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı toplantısının yapıldığını belirtti.



MEMNUNİYET DUYDUK

İş ve yatırım ortamında yaşanan sıkıntıların ve çözüm önerilerinin yapıcı bir diyalog ortamında ele alınmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, “İçerde ve dışarda çeşitli zorluklar yaşadığımız bu dönemde devletimizi yanımızda görmek bizim için çok değerliydi. Sıkıntıları aşma noktasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlarımızın icracı ve reformcu iş yapma vizyonlarının büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Hükümetimizin bu vizyonunun reformların hayata geçmesi ve istikrarın güçlendirilmesi açısından belirleyici olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.