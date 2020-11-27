MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİş dünyasıyla buluşma TÜSİAD’la başlıyor
GeriEkonomi İş dünyasıyla buluşma TÜSİAD’la başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Haber Giriş: 27.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

İş dünyasıyla buluşma TÜSİAD’la başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İş dünyasıyla buluşma TÜSİAD’la başlıyor
Abone Olgoogle-news

İş dünyasının ekonomi ve hukuk alanındaki beklentilerini bakanlara aktaracağı toplantılar bugün TÜSİAD ile başlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bugün TÜSİAD yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelecek. Yarın ise TOBB ile bir görüşme yapılacak. TOBB ile yapılacak görüşmeye Elvan ve Gül’ün yanısıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katılacak. Toplantılar gelecek günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve STK’lar ile devam edecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle