İş dünyasıyla buluşma TÜSİAD’la başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bugün TÜSİAD yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelecek. Yarın ise TOBB ile bir görüşme yapılacak. TOBB ile yapılacak görüşmeye Elvan ve Gül’ün yanısıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da katılacak. Toplantılar gelecek günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve STK’lar ile devam edecek.